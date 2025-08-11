Ops! Mobile contro tutti ad agosto: 300GB ad un prezzo FOLLE

Tra i gestori virtuali emergenti, OPS! Mobile si fa largo con una nuova offerta pensata per chi consuma molti dati e cerca un prezzo fisso senza sorprese. Si chiama OPS Special 300 GB e punta a catturare l’attenzione degli utenti con 300 giga al mese in 4G, minuti illimitati e 100 SMS verso tutti, al costo bloccato di 9,99 € al mese per sempre.

Un’offerta che, per contenuti e posizionamento, si rivolge a chi ha bisogno di tanta connettività ma vuole evitare i vincoli dei gestori tradizionali. Il pacchetto dati è suddiviso tra 150 giga standard e 150 giga extra offerti da OPS! Mobile, un bonus che amplia le possibilità di utilizzo mensile senza costi aggiuntivi.

Attivabile solo in portabilità, ma non dagli utenti Vodafone

La promozione è riservata a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, ma con una limitazione importante: non può essere attivata da chi proviene da Vodafone. Per tutti gli altri operatori, l’attivazione è consentita senza distinzioni.

Il processo di attivazione è interamente digitale e richiede lo SPID, a conferma di un approccio moderno e orientato alla semplificazione. Non è possibile attivarla senza identità digitale, aspetto che restringe il pubblico potenziale, ma al tempo stesso garantisce maggiore sicurezza e rapidità.

Spedizione gratuita e costo di attivazione trasparente con Ops! Mobile

Il costo iniziale è di 9,90 €, da pagare una sola volta al momento dell’attivazione. La spedizione della SIM è gratuita, senza costi nascosti né commissioni aggiuntive. Un elemento che si allinea alla filosofia di trasparenza già mostrata in fase di offerta.

Con OPS Special 300 GB, il gestore virtuale propone una soluzione ricca, chiara e competitiva, puntando tutto su quantità e semplicità, a patto di non provenire da Vodafone e di essere in possesso dello SPID. Una formula aggressiva, che guarda a chi è pronto a cambiare per avere più dati a un prezzo fisso.