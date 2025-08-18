Ops! Mobile sfida sia TIM che Iliad: 300GB al mese a prezzo SHOCK

OPS! Mobile amplia il proprio listino con una proposta pensata per chi vuole molti giga a un costo fisso nel tempo. La nuova OPS Special 300 GB combina minuti illimitati, una buona dotazione di SMS e un pacchetto dati particolarmente generoso in 4G.

Cosa offre la OPS Special 300 GB

L’offerta prevede 300 giga di traffico dati in 4G, suddivisi in 150 giga base e ulteriori 150 giga extra forniti direttamente da OPS! Mobile. A completare il pacchetto ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 100 SMS mensili. Il canone è di 9,99 € al mese, con la garanzia che il prezzo resterà invariato per sempre.

Chi può attivarla e come: le linee guida per la promo di Ops!

La promozione è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Può essere attivata da clienti di qualsiasi operatore, fatta eccezione per chi è già con Vodafone. La procedura di attivazione è disponibile unicamente tramite SPID, scelta che consente di completare l’operazione in maniera veloce e sicura.

Il costo di attivazione è di 9,90 € una tantum e la spedizione della SIM è gratuita, senza spese aggiuntive per la consegna.

Un’offerta pensata per l’uso intensivo

Con una dotazione complessiva di 300 giga, questa tariffa si rivolge a chi utilizza lo smartphone per attività che richiedono molto traffico dati, come streaming, gaming online, videochiamate o lavoro in mobilità. La rete 4G garantisce velocità affidabili e copertura estesa, rendendo l’offerta adatta a un uso quotidiano intensivo.

La OPS Special 300 GB si posiziona come una delle proposte più competitive nella fascia di prezzo sotto i 10 €, unendo ampia disponibilità di dati, servizi inclusi e trasparenza contrattuale. Con questa iniziativa, OPS! Mobile mira a conquistare utenti in cerca di un piano ricco e stabile, senza sorprese in bolletta. L’offerta è davvero vantaggiosa e bisogna non lasciarsela scappare soprattutto in quest’ultimo periodo.