Ops! Mobile sfida sia TIM che Iliad: 300GB al mese a prezzo SHOCK

Chi sceglie Ops! Mobile questa volta può assicurarsi un gran risparmio secondo quanto riportato anche dagli utenti

scritto da Felice Galluccio
OPS! Mobile amplia il proprio listino con una proposta pensata per chi vuole molti giga a un costo fisso nel tempo. La nuova OPS Special 300 GB combina minuti illimitati, una buona dotazione di SMS e un pacchetto dati particolarmente generoso in 4G.

Cosa offre la OPS Special 300 GB

L’offerta prevede 300 giga di traffico dati in 4G, suddivisi in 150 giga base e ulteriori 150 giga extra forniti direttamente da OPS! Mobile. A completare il pacchetto ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 100 SMS mensili. Il canone è di 9,99 € al mese, con la garanzia che il prezzo resterà invariato per sempre.

Chi può attivarla e come: le linee guida per la promo di Ops!

La promozione è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Può essere attivata da clienti di qualsiasi operatore, fatta eccezione per chi è già con Vodafone. La procedura di attivazione è disponibile unicamente tramite SPID, scelta che consente di completare l’operazione in maniera veloce e sicura.

Il costo di attivazione è di 9,90 € una tantum e la spedizione della SIM è gratuita, senza spese aggiuntive per la consegna.

Un’offerta pensata per l’uso intensivo

Con una dotazione complessiva di 300 giga, questa tariffa si rivolge a chi utilizza lo smartphone per attività che richiedono molto traffico dati, come streaming, gaming online, videochiamate o lavoro in mobilità. La rete 4G garantisce velocità affidabili e copertura estesa, rendendo l’offerta adatta a un uso quotidiano intensivo.

La OPS Special 300 GB si posiziona come una delle proposte più competitive nella fascia di prezzo sotto i 10 €, unendo ampia disponibilità di dati, servizi inclusi e trasparenza contrattuale. Con questa iniziativa, OPS! Mobile mira a conquistare utenti in cerca di un piano ricco e stabile, senza sorprese in bolletta. L’offerta è davvero vantaggiosa e bisogna non lasciarsela scappare soprattutto in quest’ultimo periodo.

Felice Galluccio

