Smartphone pieghevoli: le vendite in Europa viaggiano

Una componente del mercato degli smartphone che piano piano sta rosicchiando quote di mercato sempre più elevate sicuramente è quella dedicata agli smartphone pieghevoli, i dispositivi di questo tipo infatti hanno iniziato davvero in punta di piedi dal momento che si trattava di una tecnologia abbastanza in stato embrionale per poi godere di un’accelerazione abbastanza evidente che ha culminato con l’arrivo dell’ultima generazione di Samsung Galaxy Z Fold Z Flip.

Come se non bastasse anche altre realtà si sono dedicate allo sviluppo di questi dispositivi garantendo all’utenza un ampio ventaglio di scelta che ovviamente ha aumentato l’interesse nonostante i prezzi decisamente accessibili a pochi eletti, recentemente Counterpoint Research ha rilasciato un report relativo ai volumi di vendita del 2024 rapportati all’anno attuale su scala trimestrale, i dati emersi sono decisamente interessanti.

Miglioramento interno ma non globale

Dei dati analizzati emerge come le vendite di questa tipologia di dispositivi siano aumentate del 34% rispetto al 2024 restando però di base una nicchia nel mercato degli smartphone, questo poiché rispetto al totale dei device venduti, i device pieghevoli rivendicano appena il 2% rispetto al totale, ciò ovviamente è dovuto al fatto che questi dispositivi rappresentano ancora dei prodotti decisamente particolari caratterizzati da prezzi davvero poco accessibili, ciò sicuramente influisce in modo importante sugli utenti che ovviamente nel momento in cui devono acquistare uno smartphone, possono preferire un top di gamma piuttosto che un dispositivo particolare che costa ancora di più.

Un elemento però certamente peculiare è rappresentato dalla percentuale di vendita dei dispositivi Samsung, molti anni fa infatti i dispositivi pieghevoli Samsung rivendicavano il 98% del mercato dei pieghevoli, attualmente la quota è scesa al 50%, segnale inequivocabile di come il mercato si sia variegato e diversificato rendendo anche le aziende concorrenti delle scelte decisamente apprezzabili, tali dati però non risentono ancora dell’arrivo dell’ultima generazione di Galaxy Z Fold e Flip, i quali potrebbero sicuramente spostare di nuovo l’equilibrio in favore di Samsung, vista gli incredibile rivoluzione che questi device hanno rappresentato in termini di prestazioni e spessore.