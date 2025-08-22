Google Wallet si rinnova con un tocco di Material 3 Expressive

Google continua a investire nel miglioramento delle proprie applicazioni, introducendo cambiamenti grafici che puntano a un’esperienza d’uso più chiara e piacevole. Negli ultimi mesi infatti, l’azienda ha lavorato duramente per diffondere il linguaggio visivo Material 3 Expressive, ormai divenuto un tratto distintivo. L’ultima app a ricevere questo aggiornamento estetico è Google Wallet, che ha visto un’evoluzione importante nella schermata dedicata ai pagamenti contactless.

Google Wallet: un nuovo aggiornamento in arrivo per tutti

La novità riguarda in particolare l’animazione NFC tap-to-pay. In passato la carta compariva su uno sfondo pieno, oggi invece lo sfondo diventa traslucido, regalando un effetto visivo più leggero. Anche il pulsante “Open Wallet” cambia veste. Ora è racchiuso in una pillola più grande e facilmente selezionabile, per rendere l’interazione più immediata. Le animazioni si arricchiscono di nuovi dettagli grafici, portando l’app in linea con l’approccio espressivo scelto da Google per uniformare i suoi servizi. Al momento la nuova animazione sembra essere disponibile solo per una cerchia ristretta di persone, segno che il rilascio è in corso ma non ancora completato.

Come spesso accade, Google procede con una distribuzione graduale, così da testare la stabilità delle modifiche prima di raggiungere la totalità degli utenti. Il risultato è un’interfaccia più moderna e gradevole, che unisce funzionalità e design senza trascurare la praticità. L’esperienza del pagamento tramite NFC diventa più fluida e coinvolgente, offrendo un piccolo ma considerevole passo avanti in termini di coerenza grafica tra tutte le app del colosso californiano. L’aggiornamento conferma anche l’attenzione costante di Google a mantenere i suoi servizi non solo sicuri e affidabili, ma anche al passo con le tendenze del design digitale.

Chi desidera avere subito le ultime versioni di Google Wallet può affidarsi al Play Store, oppure scaricare manualmente i file da piattaforme come APK Mirror. In ogni caso, nelle prossime settimane l’animazione basata su Material 3 Expressive dovrebbe arrivare su larga scala. Insomma, con questo intervento, Google Wallet diventa più coerente con l’identità visiva del marchio, unendo estetica e funzionalità in un unico gesto quotidiano, il pagamento con smartphone.