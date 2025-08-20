Google Play Store prepara un forum dedicato ai videogiochi

Il Google Play Store potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più di una semplice piattaforma per scaricare applicazioni. Secondo alcune anticipazioni, Big G starebbe infatti lavorando all’introduzione di un forum dedicato ai videogiochi, accessibile direttamente dall’app. Questa funzione permetterebbe agli utenti di aprire discussioni, condividere suggerimenti e porre domande, creando un vero e proprio spazio comunitario integrato nello store è tutto virtualmente.

Google e la community: un nuovo spazio di interazione

Tale fuga di notizie proviene dall’analisi di alcune stringhe di codice presenti in recenti versioni del Play Store. All’interno sono stati trovati riferimenti a post pubblici collegati al profilo Google, completi di nome e foto, oltre alla possibilità di aggiungere commenti e reazioni. Sarà anche possibile eliminare i propri contenuti in qualsiasi momento. L’interfaccia utente di prova, attivata nella versione 47.4.31-31, conferma che il forum sarà strettamente legato alla sezione Google Play Giochi.

Questa novità rappresenta un passo deciso di Google verso la creazione di una community interna allo store. Fino ad oggi, infatti, le persone erano costrette a cercare supporto e consigli su forum esterni o social network. Con il nuovo sistema, invece, discussioni e guide troveranno spazio direttamente su Google-Play Store, rendendo più immediato l’accesso alle informazioni. La sezione “Gestisci app e dispositivo” dovrebbe includere pagine personali con tutti i contributi pubblicati. Ogni utente potrà controllare i propri post, visualizzare le reazioni e partecipare ad altre discussioni. Le linee guida di Google richiederanno un comportamento rispettoso e la moderazione garantirà un ambiente sicuro e aperto a tutti.

Per ora l’azienda di Mountain View non ha annunciato date ufficiali di lancio, ma la presenza di un’interfaccia già funzionante lascia immaginare un debutto non lontano. L’introduzione del forum segnerebbe così un’evoluzione importante. In quanto da semplice store digitale, il Google Play Store si avvicinerebbe al concetto di vera e propria piattaforma sociale, in grado di combinare distribuzione di app e interazione tra utenti.