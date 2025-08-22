Gmail si rinnova con Material 3 Expressive e una nuova scorciatoia

Google ha iniziato il lancio di due importanti novità per Gmail su Android. Con l’aggiornamento alla versione 2025.08.04, l’applicazione introduce un nuovo comando direttamente all’interno delle notifiche e adotta le prime parti del redesign basato su Material 3 Expressive. La scorciatoia Segna come letta compare ora tra le opzioni disponibili quando arriva un messaggio, posizionata tra Elimina o Archivia e Rispondi. Con un tocco, la notifica si riduce a un semplice avviso che conferma l’operazione, accompagnato dal pulsante Annulla per tornare indietro.

Gmail: nuovo design e interfaccia più coerente

Si tratta di una piccola modifica, ma destinata a velocizzare la gestione quotidiana della posta, soprattutto per chi riceve decine di email al giorno. La funzione elimina la necessità di aprire l’app per contrassegnare un messaggio già letto, migliorando la praticità e riducendo i passaggi inutili. Questo cambiamento arriva dopo mesi di test e, a differenza di altre funzioni in fase sperimentale, sembra essere distribuito in modo uniforme a tutti gli utenti.

La seconda novità riguarda l’interfaccia. Gmail sta ricevendo gradualmente un restyling che introduce gli elementi tipici del Material 3 Expressive. La barra di ricerca diventa più spessa e si sposta al centro della schermata, mentre il menù hamburger e l’avatar dell’account trovano posto all’esterno. I colori vengono invertiti rispetto al passato. La barra si illumina di chiaro su sfondo scuro e viceversa, garantendo un contrasto più leggibile.

Anche le email cambiano aspetto. I messaggi e le categorie come Promozioni o Aggiornamenti sono ora racchiusi in grandi schede con margini ai lati, separate da linee orizzontali. Il pulsante flottante “Scrivi” appare più compatto, mentre i gesti a scorrimento offrono una nuova animazione. L’ icona dell’azione infatti si espande pian piano in una pillola, accompagnando il movimento della mail. Nonostante queste modifiche, le impostazioni restano ancorate al vecchio design, segno che il processo di transizione non è ancora completo.

Il lancio del nuovo aspetto avviene lato server e potrebbe richiedere tempo per raggiungere tutti. Gli utenti possono comunque verificare la disponibilità aggiornando l’app dal Play Store o dall’App Store. Con queste novità, Gmail diventa più moderno e intuitivo, confermando la volontà di Google di uniformare le proprie app al linguaggio visivo del futuro.