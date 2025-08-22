Samsung: nuove indiscrezioni sul Galaxy S26 Pro

Archiviati gli smartphone top di gamma di quest’anno ovviamente le attenzioni di tutti sono rivolte agli smartphone della prossima generazione e in casa Samsung ovviamente parliamo dei prossimi Samsung Galaxy S 26, oggi vi riportiamo le voci di corridoio rilasciate dall’affidabile Insider Digital Chat station, il quale si è espresso sia su una nuova nomenclatura utilizzata per i dispositivi sia sulle caratteristiche di uno di questi.

Innanzitutto, partiamo dicendo che quest’anno non dovremmo avere un Galaxy S 26 base, il quale dovrebbe essere sostituito da una variante definita Pro, dunque la linea completa dovrebbe essere rappresentata da quest’ultimo modello insieme al modello Edge e al modello ultra, abbandonando di fatto il modello privo di prefissi.

Schermo e batteria

Per quanto riguarda il modello Pro l’utente poi ha rilasciato alcune indiscrezioni in merito il display e la batteria, S 26 Pro sarà equipaggiato con un display da 6,27 pollici e una batteria da4.300 mAh.

Si tratta dunque di incremento di circa 0,7 pollici rispetto al modello base, preso come riferimento proprio in virtù di quanto detto sopra, probabilmente dovuto a un assottigliamento delle cornici del display piuttosto che ad un reale aumento di dimensioni, abbinato ad un aumento abbastanza importante anche della capacità della batteria, il quale però non sappiamo se sia dovuto per l’appunto ad una migliore distribuzione della cella energetica o ad un cambio di tecnologie in favore di una cella al silicio carbonio.

Ovviamente si tratta di informazioni non confermate che potrebbero subire delle modifiche in corso d’opera, per saperne di più dobbiamo attendere eventuali dichiarazioni ufficiali direttamente da Samsung oppure qualche ulteriore fuga di notizie, ricordiamo che il dispositivo in questione dovrebbe arrivare equipaggiato o con un processore Exynos 2600 o Snapdragon 8 Elite 2, insieme ad almeno 12gb di ram, non rimane dunque che attendere la finestra di lancio ufficiale per assistere con i nostri occhi alla conferma o alla smentita di tutte queste indiscrezioni.