Google

Google continua a rafforzare gli strumenti di backup su Android, con l’obiettivo di coprire aree che finora erano rimaste scoperte. Dopo anni in cui immagini e video hanno trovato un’integrazione stabile tramite Google Foto, e applicazioni e impostazioni vengono salvate in automatico, ora l’attenzione si sposta su un aspetto spesso trascurato ma centrale: la cartella dei download.

Una nuova opzione per la cartella Download

Analizzando la versione beta di Google Play Services 25.32.31, è emersa un’opzione che permette agli utenti di includere i file scaricati nel processo di backup. Attualmente, infatti, i download effettuati da browser come Chrome o da altre applicazioni non vengono copiati sui server Google, lasciando scoperta un’area importante per chi utilizza lo smartphone come strumento principale di lavoro e studio. Con questa novità, documenti, PDF, archivi e altri file conservati nella cartella Download potranno essere salvati automaticamente in cloud, senza la necessità di trasferimenti manuali.

Il sistema dovrebbe appoggiarsi a Google Drive, che già ospita il backup dei dati delle applicazioni e che in questi giorni sta ricevendo un restyling in Material 3 Expressive. L’integrazione consentirebbe una gestione trasparente dei file, con sincronizzazione automatica e spazio condiviso con gli altri contenuti salvati. In questo modo, come avviene per foto e video, anche i file scaricati potranno essere recuperati facilmente su un nuovo dispositivo Android, evitando perdite accidentali o passaggi complessi al momento della sostituzione del telefono.

Non è ancora chiaro l’ambito preciso di applicazione di questa funzione. Il riferimento nei menu a “backup documenti” lascia intendere che non tutti i file saranno inclusi: potrebbero essere esclusi, ad esempio, quelli multimediali, per evitare duplicazioni con Google Foto. Un’altra incognita riguarda la capacità del sistema di estendersi oltre la cartella Download predefinita, includendo anche file salvati in altre directory da applicazioni di terze parti. Per ora, i dettagli tecnici non sono stati chiariti e la funzione resta in fase sperimentale.

L’introduzione del backup per i download colma una delle poche lacune rimaste nel sistema di protezione dei dati di Android. Se infatti contatti, app, messaggi, foto e impostazioni vengono già preservati, i file scaricati continuavano a rappresentare un punto debole, spesso affidato alla buona memoria degli utenti. Con questa funzione, Google punta a rendere Android un ecosistema più completo e sicuro, riducendo il rischio di perdere documenti importanti in caso di guasti, smarrimenti o cambio di dispositivo.