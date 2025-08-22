Google Drive

Google ha avviato il rollout del nuovo Material 3 Expressive anche su Google Drive, introducendo un restyling che si inserisce nella progressiva adozione del linguaggio grafico rinnovato già visto su altre app dell’ecosistema. Dopo i primi indizi apparsi a inizio luglio, l’aggiornamento sta ora raggiungendo gli utenti in modo graduale, come di consueto tramite rollout lato server.

Google: una nuova barra di ricerca

Il primo elemento evidente del redesign riguarda la barra di ricerca, che adotta un aspetto più spesso e centralizzato rispetto al passato. Il pulsante a tre linee orizzontali, noto come menu hamburger, è stato spostato all’esterno della barra, posizionandosi sulla sinistra. Dalla parte opposta, a destra, trova spazio l’avatar dell’account Google, che consente di gestire i vari profili configurati sul dispositivo. Questa scelta grafica contribuisce a rendere la barra di ricerca un elemento più prominente e visibile, favorendo la rapidità di utilizzo e migliorando la coerenza con il nuovo linguaggio visivo adottato da Google in altre applicazioni

Un altro cambiamento introdotto dal Material 3 Expressive in Google Drive riguarda i selettori per la visualizzazione dei file. In precedenza, la possibilità di passare dalla modalità a elenco a quella a griglia era affidata a un singolo pulsante di commutazione. Ora, invece, i due comandi sono separati e assumono forme geometriche distinte: una pillola evidenziata per indicare la vista attiva e un pulsante con profilo squadrato ma con un lato ad arco per l’altra opzione. Questa soluzione non solo migliora la chiarezza visiva, ma introduce anche un contrasto cromatico legato al tema scelto sul dispositivo, rendendo più immediata la comprensione della modalità in uso.

Novità significative emergono anche per il FAB (Floating Action Button), il pulsante flottante contrassegnato dal simbolo “+”. Pur mantenendo forma e colore, l’interazione con il FAB mostra ora un menu ridisegnato. Al posto del tradizionale foglio a comparsa dal basso, le opzioni vengono presentate in un menu con sfondo trasparente che si sviluppa verticalmente verso l’alto. Le sei funzioni disponibili restano le stesse, ma sono incorniciate tra due elementi chiave: il pulsante “X”, che permette di chiudere rapidamente il menu, e il pulsante fotocamera, che offre accesso diretto alla funzione di scansione documenti. Questa nuova disposizione è in linea con il redesign già introdotto su altre app Google come Keep, evidenziando la volontà di uniformare l’esperienza d’uso tra i vari servizi.

Il rilascio della nuova interfaccia, come spesso accade con gli aggiornamenti lato server, non avviene in modo simultaneo per tutti gli utenti. Le modifiche introdotte dal Material 3 Expressive sono state individuate con la versione 2.25.310.0 di Google Drive per Android, ma non tutti gli elementi sono apparsi contemporaneamente sullo stesso dispositivo.

In alcuni casi, gli utenti hanno potuto provare solo la nuova barra di ricerca, in altri soltanto i selettori rinnovati o il menu del FAB. Questo andamento a scaglioni conferma la natura graduale del rollout, che potrebbe richiedere ancora alcune settimane prima di raggiungere la totalità degli utenti.