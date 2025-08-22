Apple Watch

I prossimi Apple Watch Series 11, Ultra 3 e SE 3 porteranno con sé un nuovo chip, ma senza un salto generazionale decisivo. Secondo le informazioni trapelate da documenti interni, il processore S11 sarà basato sulla stessa architettura T8310 già utilizzata nei chip S9 e S10, mantenendo quindi una continuità tecnica piuttosto marcata.

Una continuità nella tradizione Apple

Apple non è nuova a cicli in cui mantiene invariata l’architettura dei chip dei suoi smartwatch. È già accaduto con i chip S6, S7 e S8, che hanno condiviso lo stesso design prima dell’arrivo di un miglioramento più consistente. La stessa strategia sembra replicarsi ora con l’S11, che punta a ottimizzare più che a rivoluzionare.

La scelta può sembrare conservativa, ma riflette la realtà delle esigenze: la potenza disponibile sugli smartwatch Apple è già più che sufficiente per gestire funzioni avanzate, dal monitoraggio della salute fino alle applicazioni che sfruttano il Neural Engine.

Il nuovo processore S11 integrerà un dual-core a 64 bit, un Neural Engine a 4 core, il supporto all’Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione e 64 GB di memoria interna. Si tratta di specifiche che ricalcano in gran parte quelle viste con l’S10, garantendo prestazioni solide e una gestione fluida delle funzioni di sistema. Un aspetto che Apple ha già curato in passato riguarda il design fisico del chip. Con l’S10, ad esempio, l’azienda aveva riprogettato il profilo in modo da recuperare spazio all’interno della cassa dell’orologio, migliorando così l’organizzazione dei componenti. È possibile che anche l’S11 introduca ottimizzazioni di questo tipo, pur senza modificare la sostanza architetturale.

La scelta di non stravolgere subito l’architettura risponde a una logica chiara. Le prestazioni degli Apple Watch attuali sono già elevate rispetto alle necessità reali di un dispositivo indossabile. Operazioni come il monitoraggio cardiaco, l’analisi dei dati di movimento o la gestione delle notifiche non richiedono un incremento radicale di potenza.

Allo stesso tempo, l’integrazione di nuove funzioni come il rilevamento della pressione sanguigna, emerso da altri report, dipende più dall’evoluzione dei sensori e dei software di elaborazione che dalla potenza del processore.

Il leak interno non solo ha fatto luce sull’S11, ma ha anche fornito indicazioni sulla roadmap futura di Apple. I documenti riportano infatti i codici interni dei prossimi modelli:

N227: Apple Watch Series 11

N228: Apple Watch Series 11 (Cellular)

N230: Apple Watch Ultra 3

N237: Apple Watch Series 12

N238: Apple Watch Series 12 (Cellular)

N240: Apple Watch Ultra 4

Queste informazioni rafforzano l’idea che un’architettura completamente nuova arriverà solo con l’S12 previsto per il 2026, quando Apple potrebbe introdurre un incremento significativo delle performance.