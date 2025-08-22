OnePlus

Il nuovo OnePlus 15 è al centro di indiscrezioni sempre più insistenti, con particolare attenzione rivolta a un aspetto insolito per uno smartphone: il colore. Il prossimo flagship dell’azienda cinese dovrebbe infatti introdurre una variante nera assoluta, con finitura fotoassorbente ispirata ai buchi neri, capace di restituire un effetto visivo mai visto prima in un dispositivo mobile.

Una numerazione particolare e un design rivisto

OnePlus ha scelto di saltare direttamente dal OnePlus 13 al OnePlus 15, evitando il numero 14. Si tratta di una decisione legata alla cultura cinese, dove il 4 è considerato sfortunato. Ma al di là della numerazione, i rumor parlano di un design completamente aggiornato. A differenza del modulo fotografico circolare visto sul modello precedente, OnePlus 15 dovrebbe adottare una soluzione più vicina a quella di OnePlus 13T, con linee più nette e un approccio diverso alla disposizione delle fotocamere. Questo cambiamento rappresenterebbe un’ulteriore differenziazione rispetto alla tradizione del marchio.

Secondo quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, OnePlus avrebbe posto una grande attenzione ai materiali e alle finiture del dispositivo. Tra i prototipi visionati spicca una nuova tonalità nera estremamente intensa, progettata per assorbire la luce e offrire un impatto estetico unico. Un richiamo diretto all’immaginario cosmico dei buchi neri, che potrebbe diventare uno degli elementi più riconoscibili del dispositivo. L’azienda avrebbe quindi deciso di puntare non solo sulla scheda tecnica, ma anche su un design capace di distinguersi, con l’obiettivo di rafforzare l’identità visiva della serie.

Le indiscrezioni parlano di un ampio display LIPO piatto da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K e cornici sottili e simmetriche. Una scelta che punta a garantire un’esperienza visiva immersiva, mantenendo un equilibrio tra qualità e consumi energetici.

Sul piano delle prestazioni, OnePlus 15 dovrebbe essere alimentato dal nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, il chip di punta atteso nei flagship di fine 2025. Ad accompagnarlo ci sarebbe una batteria da 7.000 mAh, un valore particolarmente elevato che potrebbe rappresentare uno dei punti di forza principali del dispositivo, soprattutto in un contesto in cui l’autonomia è ancora un fattore determinante per gli utenti.

Un altro elemento importante riguarda il comparto fotografico. OnePlus 15, secondo le indiscrezioni, segnerà il divorzio da Hasselblad, partner storico per l’ottimizzazione delle fotocamere. Questa scelta indica che l’azienda intende affidarsi a un sistema fotografico proprietario, probabilmente per avere un controllo più diretto sullo sviluppo hardware e software delle immagini. Se confermata, questa novità costituirebbe una svolta significativa, perché OnePlus ha costruito parte della sua immagine negli ultimi anni proprio sulla collaborazione con il marchio fotografico svedese.