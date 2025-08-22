Galaxy S25 FE: tutte le informazioni emerse con un recente leak

L’attesa per il prossimo Galaxy S25 FE non dovrebbe essere lunga. Anche se la data precisa del debutto non è stata ancora annunciata ufficialmente, Samsung ha lasciato intendere che la presentazione avverrà con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. Le ultime indiscrezioni puntano, infatti, all’inizio di settembre come periodo più plausibile per l’arrivo sul mercato. Ci sono però delle novità interessanti da considerare. Grazie alle immagini diffuse da Android Headlines, lo smartphone ha già rivelato gran parte del suo aspetto. Mostrando linee e colori che lo accompagneranno.

Samsung: ecco cosa è noto riguardo il nuovo Galaxy S25 FE

Fino a poco fa sembrava certo che il centro del nuovo modello sarebbe stato l’Exynos 2400. Eppure, un recente dettaglio emerso dallo store online di Tesco ha messo in discussione tale ipotesi. Nella scheda tecnica del prodotto compare, infatti, la voce “Exynos 2400e”, lo stesso chip già visto sul Galaxy S24 FE. Una svista del rivenditore? Non è da escludere, ma l’indiscrezione ha comunque sollevato qualche dubbio.

A livello estetico, il dispositivo conferma l’impostazione tipica della serie. Con cornici ridotte al minimo, schermo AMOLED da 6,4 pollici completamente piatto e una fotocamera posteriore composta da tre sensori disposti in verticale. Il risultato è un design pulito e sobrio, che cerca l’equilibrio tra riconoscibilità e continuità con le generazioni precedenti.

Le fotografie digitali diffuse online hanno svelato ogni lato del dispositivo. Consentendo di osservare con chiarezza la gamma cromatica prevista. I toni disponibili, secondo quanto circola da settimane, saranno quattro. Ovvero il classico nero, un bianco puro, una sfumatura azzurro ghiaccio che vira quasi verso il lilla, e un blu navy più deciso. Una palette che riprende lo stile della linea Fan Edition, senza però rinunciare a qualche piccolo dettaglio distintivo. Al momento, quindi, la situazione rimane sospesa tra conferme e incertezze. Non resta che attendere annunci ufficiali da parte di Samsung.