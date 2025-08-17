Netflix si aggiorna su Apple TV: ora il design è più pulito e dinamico

Con la versione 3.0 dell’app per Apple TV, Netflix ha completato il rollout del nuovo design annunciato a maggio, già visto su altre piattaforme TV. L’aggiornamento segna l’addio al menu laterale introdotto nel 2018, sostituito da una barra di navigazione superiore che raccoglie le sezioni principali: Ricerca, Home, Serie, Film, Giochi e Il mio Netflix.

Quest’ultima è una delle novità più rilevanti: unifica in un unico spazio La mia lista e i contenuti personalizzati, rendendo più rapido l’accesso ai preferiti e agli elementi suggeriti sulla base delle abitudini di visione.

Un’esperienza più immersiva e reattiva

La nuova Home punta su un approccio minimalista ma allo stesso tempo dinamico, dando più risalto ai contenuti. In alto, un titolo in evidenza viene mostrato su una card isolata e prominente, con trama e data di uscita.

Durante la navigazione tra le raccolte, le miniature statiche del vecchio layout lasciano il posto a elementi interattivi: selezionandoli con il telecomando, si espandono mostrando trailer e descrizioni senza uscire dalla schermata principale.

Netflix afferma che l’algoritmo di raccomandazione ora è più reattivo, adattandosi agli “umori e interessi del momento”. Le schede dei contenuti includono etichette contestuali come “Nuova aggiunta” o “N.3 tra i film”, con l’obiettivo di spiegare meglio perché un titolo appare tra i suggerimenti.

Disponibilità e requisiti

L’aggiornamento richiede tvOS 17 e, in alcuni casi, potrebbe non installarsi automaticamente: gli utenti che non vedono subito il nuovo layout possono procedere manualmente all’update tramite App Store.

Grazie a questo piccolo restyling che Netflix ha effettuato, sarà possibile beneficiare di una navigazione più semplice e veloce. Anche i passaggi saranno ridotti nettamente per trovare contenuti adatti alle proprie esigenze e offrendo un’interfaccia più coerente tra le varie piattaforme TV. Si tratta di un cambiamento significativo per chi usa Apple TV, con un design che privilegia la semplicità visiva e l’accesso immediato alle informazioni.