Il lavoro di rifinitura su Windows 11 non si ferma e, questa volta, l’attenzione è rivolta a Esplora File. Dopo gli strumenti dedicati alla gestione dei pacchetti compressi, Microsoft sta testando alcune funzioni che potrebbero trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri documenti. A svelare i dettagli è stato phantomofearth, un nome ormai noto tra chi segue da vicino le novità del sistema operativo. La prima modifica osservata introduce la possibilità di passare con il mouse sopra un file per far apparire tre scorciatoie. Ciò senza clic né menu nascosti. In pochi istanti si potrà aprire la cartella in cui è contenuto l’elemento, chiedere a Copilot di fornire informazioni aggiuntive o suggerimenti legati a quel contenuto. Oppure richiamare il menu contestuale classico. Un dettaglio che a prima vista può sembrare marginale, ma che mira a snellire una delle operazioni più ripetute.

Su Windows 11 nuove opzioni per Esplora File

Ma la vera svolta si intravede altrove. L’intelligenza artificiale, ormai onnipresente nei software più recenti, è pronta a conquistare un posto ancora più centrale anche dentro Esplora File. Microsoft sta, infatti, sperimentando un nuovo spazio, accessibile dal tasto destro, che porta un nome eloquente: “Azioni IA”.

Tale sezione si propone di raccogliere funzioni avanzate che vanno oltre la semplice organizzazione dei file. Immagini con sfondi da sfocare, oggetti da eliminare con un clic, documenti da comprimere senza perdere qualità e ricerche contestuali condotte con Bing. Sono tutte operazioni che potranno essere eseguite senza mai uscire da Esplora File. L’aspetto più rilevante è che tali processi non richiedono il caricamento dei dati sul cloud, ma vengono elaborati in locale. Ciò è possibile sfruttando i modelli di Windows Copilot.

Se tali novità verranno effettivamente introdotte nelle prossime versioni, gli utenti si troveranno tra le mani un Esplora File diverso da quello a cui sono abituati. Non più soltanto un archivio, ma un assistente che accompagna passo dopo passo nella gestione quotidiana dei contenuti digitali sui dispositivi Windows 11.