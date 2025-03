Microsoft Copilot diventa un’app nativa su Windows 11

Microsoft ha avviato il rilascio della versione nativa di Copilot per Windows 11. Finendo per apportare importanti miglioramenti rispetto alla precedente. Finora, l’app era poco più di un’interfaccia web integrata, simile a quanto accaduto con la recente app di Outlook. Ora, invece, si trasforma in un vero software sviluppato in XAML. Con un’integrazione più profonda nel sistema operativo.

Copilot, un aggiornamento progressivo, ma scaricabile subito

Questa novità non riguarda solo la struttura tecnica dell’app. Ma anche il modo in cui gli utenti potranno interagire con l’assistente virtuale. Microsoft ha introdotto un’interfaccia grafica rivisitata e ha reso Copilot più utile nelle operazioni quotidiane. L’IA può ora fornire assistenza diretta per modificare le impostazioni di Windows 11, risolvendo un problema comune. Ovvero la difficoltà di trovare informazioni aggiornate sulle configurazioni di sistema.

Chiunque si sia mai imbattuto in guide obsolete, che non riflettono le continue modifiche all’interfaccia di Windows, sa quanto possa essere frustrante. Adesso, invece, basterà chiedere a Copilot come attivare il tema scuro o configurare un dispositivo Bluetooth. Ricevendo istruzioni precise in base alla versione più recente del sistema operativo.

Microsoft ha iniziato la distribuzione della versione 1.25023.101.0 agli Insider, come da tradizione, con un rilascio graduale. Questo significa che non tutti riceveranno immediatamente l’aggiornamento. Ma esiste comunque un metodo alternativo per chi vuole ottenerlo subito. Utilizzando un servizio esterno che genera link diretti ai pacchetti ufficiali del Microsoft Store, è possibile scaricare e installare manualmente l’ultima versione. Tutto ciò quindi senza dover attendere la distribuzione automatica.

Con questa evoluzione, Copilot diventa sempre più centrale nel mondo Windows. L’obiettivo di Microsoft è chiaramente quello di trasformarlo in un assistente capace di semplificare l’uso del sistema operativo. Rendendo l’interazione ancora più intuitiva ed efficace che mai. Il passaggio a un’app nativa segna un importante progresso in questa direzione nel tentativo di migliorare prestazioni e integrazione.