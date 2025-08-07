Copilot Mode trasforma Microsoft Edge in un assistente AI

Novità importanti vengono annunciate dalle diverse aziende del tech che per offrire un’esperienza d’uso sempre più ottimizzata decidono di apportare delle modifiche ai propri servizi. Oggi parliamo di Microsoft e della novità che riguarda l’intelligenza artificiale integrata in Edge. Nello specifico, Microsoft ha annunciato l’arrivo di Copilot Mode che consente agli utenti di navigare sul web portando a termine un’esperienza d’uso migliore rispetto al passato.

Siete curiosi, dunque, di scoprire esattamente come funziona questa novità che potrà finalmente consentirvi di accedere a Edge utilizzandolo come non avete mai fatto prima? Scopriamo insieme maggiori informazioni nel corso di questo nuovo articolo interamente dedicato a Copilot Mode.

Copilot Mode: Microsoft rinnova Edge

Come attirare l’attenzione degli utenti se non con un’aggiornamento che va a migliorare l’esperienza d’uso di uno strumento comune a tutti gli utenti come Edge. Microsoft sta ancora sperimentando Copilot Mode ma offre la possibilità di poter testare la nuova funzione a tutti gli utenti, anche in Italia, su Windows e MacOS. La stessa Microsoft fa però sapere che l’utilizzo gratuito è limitato a un periodo di tempo specifico. Coloro che vorranno continuare a utilizzarlo probabilmente dovranno procedere con la sottoscrizione di Copilot Pro.

Giunti a questo punto non possiamo non ribadire che Copilot Mode è una nuova funzione che trasforma Edge in un vero e proprio assistente digitale a cui l’utente può rivolgersi per portare a termine compiti di diverso genere. Tra le tantissime funzionalità offerte da Copilot vi sono infatti quella dedicata a riassumere pagine web, video o dei semplici PDF.

Oltre a ciò, non manca una funzionalità del tutto utile denominata Multi-tab context che consente di confrontare prezzi di hotel tenendo aperte più schede. Secondo quanto diffuso, Microsoft sta lavorando al fine di introdurre altre novità che consentiranno a Edge di diventare definitivamente un assistente virtuale basato sull‘AI.