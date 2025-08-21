Vodafone, ecco i nuovi prezzi per i pieghevoli di Samsung

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha da poco aggiornato i prezzi per l’acquisto dei nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung. Ci stiamo riferendo ovviamente ai nuovi Samsung Galaxy Z Flip 7 e Samsung Galaxy Z Fold 7. Oltre a questo, l’operatore ha anche aggiunto il suo catalogo il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A17 5G.

Vodafone aggiorna i prezzi dei nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung

I nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung sono disponibili all’acquisto anche con l’operatore telefonico Vodafone, ma ora sono stati modificati leggermente i prezzi. In particolare, ora è terminata la promozione che permetteva agli utenti di acquistare allo stesso prezzo i nuovi smartphone con i tagli di memoria più alti.

Nello specifico, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 7 FE è ora disponibile all’acquisto con l’operatore nel taglio con 256 GB di memoria interna ad un prezzo di 23,99 euro al mese per un totale di 24 rate mensili oppure 24,99 euro al mese sempre per 24 rate mensili. Il prezzo varia in base all’offerta che si sceglierà di attivare, se appartiene alla gamma Vodafone Special oppure no.

Per Samsung Galaxy Z Flip 7, invece, ora i prezzi per il taglio di memoria con 256 GB di storage interno sono pari a 25,99 euro al mese per 24 rate mensili oppure 26,99 euro al mese per 24 rate mensili. Anche in questo caso, il prezzo potrebbe variare in base all’offerta che si deciderà di attivare al momento dell’acquisto. Per questi due modelli è previsto inoltre un costo di anticipo pari a 99,99 euro.

Passiamo ora al nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7. Quest’ultimo sarà ora disponibile all’acquisto con l’operatore ad un prezzo di 52,99 euro al mese per 24 rate mensili oppure ad un prezzo di 53,99 euro al mese sempre per 24 rate mensili. In questo caso è però previsto un costo di anticipo pari a 299,99 euro.

L’operatore ha poi aggiunto al catalogo il nuovo Samsung Galaxy A17 5G. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 8,99 euro al mese.