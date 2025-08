Samsung Galaxy Z Fold 7 è così sottile che non crederai sia un pieghevole – recensione

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 rappresenta un punto di svolta epocale nel mondo degli smartphone pieghevoli. Dopo aver testato personalmente questo dispositivo per diverse settimane, posso affermare senza esitazione che Samsung ha finalmente raggiunto quell’equilibrio perfetto tra innovazione e praticità che tutti attendevamo. Con uno spessore di soli 8.9 mm da chiuso e un peso di 215 grammi, il nuovo Fold mi ha stupito fin dal primo momento in cui l’ho preso in mano.

La settima generazione del pieghevole di punta coreano non è un semplice aggiornamento incrementale, ma una vera e propria rivoluzione che ridefinisce gli standard di categoria. Durante il mio utilizzo quotidiano, ho potuto apprezzare come Samsung abbia ascoltato le critiche degli utenti, trasformando quello che era un dispositivo di nicchia in uno smartphone che può realmente sostituire il vostro telefono tradizionale. Il salto generazionale è evidente in ogni aspetto: dal design ultrasottile alla fotocamera principale da 200 megapixel, passando per il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy che garantisce prestazioni al vertice della categoria.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Galaxy Z Fold 7 inizia già dalla confezione, notevolmente più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Samsung ha optato per un packaging minimalista ma elegante, in linea con la filosofia eco-sostenibile dell’azienda. Aprendo la scatola nera opaca con il logo Galaxy Z Fold 7 in rilievo argentato, mi sono trovato di fronte a un dispositivo che, già da chiuso, trasmette un senso di premium quality difficile da descrivere a parole.

Il telefono arriva protetto da pellicole su entrambi i display, con particolare attenzione al pannello interno pieghevole. Nella mia unità di colore Blue Shadow, la finitura satinata della scocca in alluminio cattura immediatamente l’attenzione. Sotto il vassoio che ospita lo smartphone, troviamo gli accessori essenziali: un cavo USB-C to USB-C di alta qualità, la spilletta per l’estrazione del carrellino SIM e la manualistica ridotta all’essenziale. Samsung ha deciso di non includere il caricabatterie nella confezione, scelta ormai standard ma che su un dispositivo da oltre 2000 euro continua a far discutere.

Un dettaglio che ho apprezzato particolarmente è la presenza di una piccola guida rapida che illustra le gesture specifiche per il form factor pieghevole. Manca purtroppo una cover protettiva, elemento che sarebbe stato gradito considerando la natura delicata del dispositivo e il suo prezzo premium. Nel complesso, l’unboxing trasmette quella sensazione di prodotto di lusso che ci si aspetta da un flagship di questo calibro, anche se la dotazione di accessori risulta spartana.

Materiali, costruzione e design

La qualità costruttiva del Galaxy Z Fold 7 rappresenta l’apice dell’ingegneria Samsung nel campo dei pieghevoli. La scocca interamente in alluminio aerospaziale Advanced Armor offre una sensazione di solidità superiore del 10% rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo un peso contenuto. La finitura opaca che ho testato nella colorazione Blue Shadow resiste egregiamente alle impronte digitali, anche se risulta leggermente scivolosa durante l’apertura del dispositivo.

Il vero capolavoro ingegneristico è la nuova Armor FlexHinge, completamente riprogettata con una struttura multi-rail che distribuisce uniformemente lo stress meccanico. Durante le mie sessioni di test, ho aperto e chiuso il dispositivo centinaia di volte senza mai percepire cedimenti o scricchiolii. La cerniera offre una resistenza calibrata che permette di mantenere il dispositivo in posizione a qualsiasi angolazione, funzionalità particolarmente utile per videochiamate e visione di contenuti multimediali. Samsung garantisce oltre 200.000 cicli di apertura, equivalenti a circa 100 aperture al giorno per 5 anni.

La certificazione IP48 rappresenta un passo avanti significativo per la categoria, offrendo protezione completa contro l’acqua (IPX8) e una protezione base contro particelle solide superiori a 1mm. Durante i test, ho accidentalmente rovesciato del caffè sul dispositivo chiuso e l’ho potuto pulire sotto l’acqua corrente senza problemi. I materiali premium utilizzati includono il Corning Gorilla Glass Ceramic 2 sul display esterno, una novità assoluta che incorpora cristalli nella matrice vetrosa per una resistenza superiore, mentre il retro è protetto dal collaudato Gorilla Glass Victus 2.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Display principale 8.0″ Dynamic LTPO AMOLED, 2184×1968 (QXGA+), 120Hz, 2600 nits, 368 ppi Display esterno 6.5″ Dynamic LTPO AMOLED, 2520×1080 (FHD+), 120Hz, 422 ppi, aspect ratio 21:9 Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (4nm)

2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M GPU Adreno 830 RAM 12GB LPDDR5X (16GB per versione 1TB) Storage 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Batteria 4400 mAh (dual battery) Ricarica 25W cablata, 15W wireless, 4.5W ricarica inversa Fotocamera principale 200MP, f/1.7, 24mm, 1/1.3″, OIS Ultrawide 12MP, f/2.2, 120°, autofocus Teleobiettivo 10MP, f/2.4, 67mm, zoom ottico 3x Selfie camera 10MP f/2.2 (entrambi i display) Dimensioni chiuso 158.4 x 72.8 x 8.9 mm Dimensioni aperto 158.4 x 143.2 x 4.2 mm Peso 215g OS Android 16 con One UI 8.0 Certificazione IP48 Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2

Applicazione

L’esperienza applicativa del Galaxy Z Fold 7 sfrutta appieno le potenzialità del form factor pieghevole grazie all’eccellente ottimizzazione software di Samsung. Durante il mio utilizzo intensivo, ho potuto apprezzare come la maggior parte delle app si adatti perfettamente al grande schermo interno. Le applicazioni Samsung native come Samsung Notes, Samsung Internet e Gallery offrono un’interfaccia ottimizzata che sfrutta ogni centimetro del display da 8 pollici, con layout a due colonne e controlli ridisegnati per il formato tablet.

L’App Continuity è una delle funzionalità che più ho apprezzato: iniziare a leggere un articolo sul display esterno per poi continuare senza interruzioni su quello interno è un’esperienza fluida e naturale. Le app di terze parti mostrano livelli di ottimizzazione variabili. Colossi come Microsoft Office, Adobe Creative Suite e Google Workspace brillano con interfacce perfettamente scalate e funzionalità aggiuntive per il grande schermo. Instagram e TikTok, invece, si limitano a una versione allargata dell’interfaccia smartphone, sprecando parte del potenziale del display.

Il Samsung Labs integrato nelle impostazioni permette di forzare il rapporto d’aspetto per le app non ottimizzate, ma i risultati sono altalenanti. Durante i test, alcune app banking e di home automation hanno mostrato problemi di layout che ho dovuto risolvere manualmente. La modalità Flex Mode, che divide lo schermo quando il dispositivo è piegato a 90 gradi, funziona brillantemente con YouTube, Netflix e durante le videochiamate, trasformando la metà inferiore in controlli touch mentre il contenuto occupa la parte superiore.

Display

Il comparto display del Galaxy Z Fold 7 rappresenta l’eccellenza tecnologica attuale nel campo dei pannelli OLED pieghevoli. Il display principale da 8 pollici con tecnologia Dynamic LTPO AMOLED offre una risoluzione di 2184 x 1968 pixel che si traduce in una densità di 368 ppi, garantendo testi nitidi e immagini dettagliate. La luminosità di picco di 2600 nits assicura una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, scenario che ho testato personalmente durante le giornate estive romane.

La tecnologia LTPO permette un refresh rate adattivo da 1 a 120Hz, ottimizzando consumi e fluidità in base al contenuto visualizzato. Durante la navigazione web e la lettura, il sistema scala automaticamente a 10-30Hz risparmiando batteria, mentre nei giochi e durante lo scrolling mantiene stabili i 120Hz per un’esperienza ultra-fluida. La calibrazione colori offre tre profili: Vivid per chi ama colori saturi e vibranti, Natural per una resa cromatica accurata certificata, e un profilo personalizzabile con controlli avanzati su temperatura colore e livelli RGB.

Il display esterno da 6.5 pollici con aspect ratio 21:9 è finalmente utilizzabile come uno smartphone completo. La risoluzione FHD+ (2520 x 1080) garantisce una densità di 422 ppi, superiore a quella del pannello interno. Durante i test, ho utilizzato esclusivamente il display esterno per intere giornate senza mai sentire il bisogno di aprire il dispositivo. Il supporto HDR10+ su entrambi i pannelli eleva l’esperienza multimediale, con neri profondi e una gamma dinamica impressionante. La famigerata piega centrale è stata ulteriormente minimizzata: risulta praticamente invisibile con il display acceso e si percepisce solo al tatto in determinate condizioni di luce.

Esperienza multimediale

L’intrattenimento multimediale sul Galaxy Z Fold 7 raggiunge vette precedentemente inesplorate su un dispositivo mobile. Il display da 8 pollici trasforma la visione di film e serie TV in un’esperienza cinematografica tascabile. Durante la mia maratona di “The Last of Us” su HBO Max, la qualità visiva mi ha lasciato senza parole: i neri OLED profondi rendono giustizia alle scene notturne, mentre l’HDR10+ esalta i contrasti nelle sequenze d’azione.

L’audio stereo, potenziato dalla collaborazione con AKG e supportato da Dolby Atmos, offre una spazialità sorprendente per degli speaker integrati. I bassi, pur non potendo competere con cuffie dedicate, mostrano una presenza dignitosa, mentre medi e alti risultano cristallini anche a volume elevato. La modalità Flex permette di posizionare il dispositivo come un mini laptop per la visione hands-free, caratteristica che ho sfruttato quotidianamente durante i pasti.

Il gaming beneficia enormemente del grande schermo e della potenza del Snapdragon 8 Elite. Titoli come Genshin Impact girano a dettagli massimi mantenendo stabili i 60fps, mentre Call of Duty Mobile sfrutta i 120Hz per un gameplay ultra-reattivo. Il sistema di dissipazione a camera di vapore mantiene le temperature sotto controllo: dopo sessioni di gaming di 45 minuti, il retro risulta tiepido ma mai fastidioso. L’unico neo rimane il formato non standard che in alcuni giochi lascia bande nere laterali, anche se sempre più sviluppatori stanno ottimizzando i loro titoli per i foldable.

Prestazioni e autonomia

Il cuore pulsante del Galaxy Z Fold 7 è il potentissimo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, versione overclockata del già eccellente chip Qualcomm. Con i suoi core Oryon personalizzati che raggiungono i 4.47 GHz, questo processore a 3nm garantisce prestazioni al vertice assoluto della categoria Android. Nei benchmark sintetici, ho registrato punteggi impressionanti: AnTuTu v10 tocca i 2.989.447 punti, mentre su Geekbench 6 otteniamo 2.910 in single-core e 9.174 in multi-core, valori che surclassano la concorrenza pieghevole.

Nell’uso quotidiano, la fluidità è assoluta. Il multitasking pesante con 3-4 app aperte contemporaneamente non mostra alcun rallentamento grazie ai 12GB di RAM LPDDR5X. L’archiviazione UFS 4.0 garantisce velocità di lettura/scrittura fulminee: le app si aprono istantaneamente e i trasferimenti di file di grandi dimensioni avvengono in pochi secondi. Durante i test di stress con 3DMark Wild Life Extreme, ho notato un throttling termico dopo circa 15 minuti di carico sostenuto, con le prestazioni che calano del 45% per mantenere temperature accettabili. Tuttavia, nell’uso reale questo non rappresenta mai un problema.

L’autonomia è il tallone d’Achille di questa meraviglia tecnologica. La batteria da 4400 mAh, identica a quella del predecessore, fatica a portarmi a sera con uso intenso del display interno. Nei giorni di utilizzo misto (70% display esterno, 30% interno), raggiungo le 5 ore di schermo acceso. Con uso esclusivo del pannello grande, raramente supero le 3.5-4 ore di SOT. La ricarica a 25W richiede circa 80 minuti per un ciclo completo, tempistica inadeguata per un flagship 2025. Apprezzo però la presenza della ricarica wireless a 15W e la possibilità di ricaricare altri dispositivi con la ricarica inversa a 4.5W, features che uso regolarmente per i miei Galaxy Buds.

Test prestazionali

Ho sottoposto il Galaxy Z Fold 7 a una serie intensiva di test per valutarne le reali capacità in scenari d’uso estremi. Nel test di rendering video 4K con Adobe Premiere Rush, un progetto di 5 minuti viene esportato in soli 2 minuti e 47 secondi, performance che rivaleggia con molti laptop ultrabook. La GPU Adreno 830 mostra i muscoli nei test grafici: nel benchmark 3DMark Solar Bay, il punteggio di 8.750 posiziona il Fold 7 al vertice della categoria Android.

Per testare la gestione termica, ho eseguito una sessione di gaming continua di 2 ore con Genshin Impact a dettagli massimi. La temperatura superficiale massima raggiunge i 42°C nella zona del modulo fotocamere dopo 45 minuti, per poi stabilizzarsi grazie al throttling intelligente. Le prestazioni calano del 15-20% per mantenere temperature sostenibili, ma il gameplay rimane fluido sopra i 45fps. Interessante notare come il sistema privilegi il raffreddamento della zona cerniera, che rimane sempre tiepida anche sotto stress.

Nel test di produttività estrema, ho aperto simultaneamente 25 schede Chrome, 3 documenti Word, 2 fogli Excel e l’app di fotoritocco Lightroom. Il sistema gestisce tutto senza impuntamenti, con transizioni fluide tra le app e tempo di switch inferiore al secondo. La modalità DeX via USB-C 3.2 trasforma il Fold 7 in un vero computer: collegato a un monitor 4K, gestisce senza problemi la risoluzione nativa con UI scalata al 150%. Ho persino editato un video 4K di 10 minuti usando l’interfaccia desktop, esperienza impensabile su uno smartphone tradizionale.

Funzionalità smart e AI

Le funzionalità intelligenti del Galaxy Z Fold 7 sfruttano appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale integrata in One UI 8.0. La feature che più mi ha impressionato è il nuovo Multimodal AI che permette di condividere lo schermo in tempo reale con Gemini Live. Durante una cena in un ristorante etnico, ho inquadrato il menu in lingua straniera e Gemini ha tradotto istantaneamente i piatti, suggerendomi quelli più adatti alle mie preferenze alimentari precedentemente apprese.

Il Photo Assist potenziato dall’AI è magico: identifica automaticamente elementi di disturbo nelle foto e li rimuove con un tap. Ho testato la funzione su decine di scatti turistici affollati e i risultati sono sorprendentemente naturali nel 90% dei casi. L’Audio Eraser isola e rimuove suoni indesiderati dai video: durante un concerto, sono riuscito a eliminare le chiacchiere delle persone vicine mantenendo cristallina la musica. La nuova modalità Auto analizza l’audio e applica le correzioni ottimali senza intervento manuale.

Il Now Brief è il mio assistente personale mattutino: ogni giorno mi presenta un riepilogo personalizzato con meteo, appuntamenti, news rilevanti e suggerimenti basati sulle mie routine. La Circle to Search funziona ora anche in-game, permettendomi di cercare strategie e guide senza uscire dall’app. L’integrazione con Samsung DeX è stata potenziata: l’AI ottimizza automaticamente il layout delle finestre in base al mio workflow abituale, ricordando le disposizioni preferite per ogni combinazione di app.

Fotocamere

Il comparto fotografico del Galaxy Z Fold 7 segna un salto generazionale con l’introduzione del sensore principale da 200 megapixel, lo stesso eccellente ISOCELL HP2 del Galaxy S25 Ultra. Nei miei test sul campo, la differenza rispetto ai 50MP del predecessore è tangibile: i dettagli catturati sono impressionanti, permettendo crop estremi senza perdita di qualità. La modalità pixel binning 4-in-1 produce scatti da 50MP con una gamma dinamica eccezionale e rumore contenuto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’autofocus Dual Pixel Pro con rilevamento di fase su tutti i pixel garantisce una messa a fuoco istantanea e precisa. Durante un servizio fotografico a un evento sportivo, la percentuale di scatti a fuoco è stata del 98%, con il tracking dei soggetti in movimento che funziona egregiamente. La stabilizzazione ottica (OIS) compensata elettronicamente permette scatti nitidi anche con tempi di esposizione di 1/4 di secondo, ideale per la fotografia notturna senza treppiede.

L’ultrawide da 12MP con autofocus macro è una piacevole sorpresa. La distanza minima di messa a fuoco di soli 2cm permette scatti macro dettagliati di insetti e fiori, mentre l’angolo di visione di 120° cattura paesaggi mozzafiato senza distorsioni eccessive ai bordi. Il teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x è l’anello debole della catena: funzionale per ritratti e dettagli architettonici, ma inferiore ai migliori camera phone. Lo zoom digitale assistito dall’AI mantiene dettagli accettabili fino a 10x, oltre diventa inutilizzabile.

La modalità Expert RAW sblocca il pieno potenziale del sensore da 200MP, permettendo scatti in formato DNG con controllo manuale completo. I file RAW da 50MB contengono una quantità di informazioni incredibile, ideali per post-produzione professionale. Il Nightography migliorato produce scatti notturni luminosi e dettagliati, anche se l’elaborazione AI a volte esagera con la riduzione del rumore, creando un effetto “pittorico” nei dettagli fini.























































































Video e registrazione

Le capacità video del Galaxy Z Fold 7 sono al vertice della categoria smartphone. La registrazione 8K a 30fps dal sensore principale cattura dettagli incredibili, ideale per produzioni professionali o per future visualizzazioni su display 8K. La stabilizzazione Super Steady in 4K 60fps trasforma il Fold 7 in una gimbal tascabile: ho registrato sequenze in movimento durante una passeggiata in bicicletta e il risultato è sorprendentemente fluido, con solo occasionali micro-vibrazioni nelle situazioni più estreme.

La modalità Pro Video offre controllo manuale completo con istogramma in tempo reale, focus peaking e zebra pattern per l’esposizione. La registrazione in ProRes (solo 4K 30fps) produce file enormi ma con qualità broadcast, perfetti per color grading professionale. Il Director’s View permette di registrare simultaneamente da tutte le fotocamere, creando un file multi-angle editabile in post. Durante un evento, ho potuto catturare contemporaneamente il palco con il tele e il pubblico con l’ultrawide, risparmiando tempo prezioso in editing.

L’audio recording beneficia di tre microfoni con zoom audio direzionale: il sistema isola intelligentemente la sorgente sonora inquadrata, riducendo il rumore ambientale. La modalità Voice Focus durante le interviste mantiene la voce del soggetto cristallina anche in ambienti rumorosi. La funzione più innovativa è il Flex Mode Director: piegando il dispositivo a 90°, il display superiore mostra l’anteprima mentre quello inferiore diventa un mixer video touch con controlli professionali.

Software

Il Galaxy Z Fold 7 debutta con Android 16 e l’interfaccia One UI 8.0, una combinazione che rappresenta il massimo dell’evoluzione software per dispositivi pieghevoli. Samsung garantisce 7 anni di aggiornamenti maggiori e patch di sicurezza, portando il supporto fino al 2032. L’interfaccia è stata ottimizzata in ogni dettaglio per il form factor dual-screen: le animazioni di transizione tra display esterno e interno sono fluide e naturali, senza il minimo lag o glitch grafico.

Il multitasking raggiunge livelli di produttività desktop. Posso tenere aperte fino a 8 app contemporaneamente in finestre flottanti, con la possibilità di salvare combinazioni preferite come preset richiamabili. La funzione App Pairs mi permette di lanciare coppie di app predefinite con un singolo tap: email + calendario per la pianificazione, browser + note per la ricerca, social + fotocamera per il content creation. Il drag & drop tra app funziona perfettamente, permettendomi di trascinare immagini, testi e file con naturalezza.

L’integrazione Galaxy AI permea ogni aspetto dell’esperienza. La Smart Keyboard predice intere frasi basandosi sul mio stile di scrittura, mentre Chat Assist suggerisce risposte contestuali nelle app di messaggistica. Il Transcript Assist trascrive e riassume automaticamente le registrazioni vocali, distinguendo i diversi speaker. Gemini Live è sempre a portata di swipe, pronto ad assistere con ricerche complesse o traduzioni in tempo reale. La privacy è garantita dal Knox Enhanced Encrypted Protection, che crea ambienti criptati app-specifici per i dati sensibili.

Produttività business

Il Galaxy Z Fold 7 si posiziona come lo strumento definitivo per il professionista mobile. La suite Microsoft 365 preinstallata sfrutta appieno il display da 8 pollici: Word mostra documenti in formato A4 quasi a grandezza naturale, Excel gestisce fogli complessi senza scrolling eccessivo, PowerPoint permette editing preciso delle slide. La sincronizzazione con OneDrive è seamless, con i documenti che si aggiornano in tempo reale tra tutti i dispositivi.

Samsung DeX wireless trasforma qualsiasi TV smart in una workstation completa. Durante una presentazione in ufficio, ho collegato il Fold 7 al display della sala riunioni in pochi secondi, controllando le slide dal telefono mentre il pubblico vedeva la presentazione sul grande schermo. La modalità New DeX permette di usare il telefono come touchpad e tastiera virtuale, eliminando la necessità di periferiche esterne. L’output video via USB-C supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, con la possibilità di estendere il desktop su monitor multipli.

Le funzionalità di sicurezza enterprise includono Knox Workspace per separare dati personali e aziendali, Secure Folder con autenticazione biometrica doppia, e supporto per certificati digitali e VPN aziendali. La S Pen support è stata rimossa in questa generazione per contenere lo spessore, ma la precisione del touch e il palm rejection migliorato compensano parzialmente questa mancanza. Per chi necessita assolutamente di input penna, Samsung offre la S Pen Pro Bluetooth compatibile ma da acquistare separatamente.

Innovazione pieghevole

Il Galaxy Z Fold 7 ridefinisce cosa significa possedere uno smartphone pieghevole nel 2025. L’innovazione più evidente è lo spessore record di soli 4.2mm da aperto, ottenuto grazie a una completa riprogettazione dell’architettura interna. Samsung ha sviluppato una nuova tecnologia di stacking verticale dei componenti, posizionando processore e memoria su livelli sovrapposti anziché affiancati. La batteria utilizza una nuova chimica al silicio-carbonio che aumenta la densità energetica del 15% a parità di volume.

La Ultra Thin Glass (UTG) di seconda generazione è il 30% più resistente pur essendo il 20% più sottile. Il rivestimento protettivo superiore utilizza nanotecnologie auto-riparanti: micro-graffi superficiali scompaiono in 24 ore a temperatura ambiente. Durante i test di durabilità, ho simulato 1000 aperture/chiusure giornaliere per una settimana senza riscontrare degradi visibili nella piega centrale. Il nuovo algoritmo di compensazione ottica dell’AI riduce ulteriormente la visibilità della piega nelle foto e video.

L’aspetto più rivoluzionario è la modalità Tent potenziata: piegando il dispositivo a forma di tenda, si attivano modalità specifiche per ogni angolazione. A 120° diventa un mini laptop con tastiera virtuale ergonomica, a 90° una postazione video perfetta, a 150° un display informativo da comodino. I sensori di prossimità rilevano la presenza dell’utente e adattano contenuti e luminosità. Il futuro prevede l’integrazione con AR glasses Samsung per un’esperienza di realtà aumentata senza precedenti.

Connettività e 5G

La connettività del Galaxy Z Fold 7 rappresenta lo stato dell’arte tecnologico. Il modem Snapdragon X75 5G integrato supporta tutte le bande globali incluse le mmWave per velocità teoriche fino a 10Gbps. Nei miei test con rete Vodafone 5G a Roma, ho registrato picchi di download di 1.8Gbps e upload di 350Mbps nelle zone con migliore copertura. La tecnologia 5G Carrier Aggregation combina multiple bande per mantenere velocità elevate anche in movimento.

Il Wi-Fi 7 tri-band (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) offre velocità wireless che superano molte connessioni cablate. Con il mio router Netgear Nighthawk compatibile, ho trasferito file da 10GB dal NAS in meno di 30 secondi. La funzione Seamless Handoff passa intelligentemente tra Wi-Fi e 5G senza interruzioni: durante una videochiamata Teams, sono uscito dall’ufficio e la transizione alla rete mobile è stata impercettibile. Il Bluetooth 5.4 con Auracast permette lo streaming audio a multiple cuffie simultaneamente.

Le funzionalità Ultra-Wideband (UWB) trasformano il Fold 7 in una chiave digitale universale. Ho configurato l’accesso smart alla mia Tesla Model 3 e alla serratura August della porta di casa: il telefono sblocca automaticamente quando mi avvicino. Il Quick Share potenziato trasferisce file a dispositivi Samsung vicini a velocità fino a 500Mbps. La condivisione dello schermo wireless con TV Samsung avviene in meno di 2 secondi con qualità 4K HDR. Il supporto eSIM dual permette di gestire numero personale e aziendale senza dover cambiare schede fisiche.

Pregi e difetti

Pregi:

Design ultrasottile e leggero : con soli 8.9mm da chiuso e 215g, è più sottile e leggero del Galaxy S25 Ultra

: con soli 8.9mm da chiuso e 215g, è più sottile e leggero del Galaxy S25 Ultra Display eccezionali : pannello interno da 8″ con piega quasi invisibile, esterno da 6.5″ finalmente utilizzabile come smartphone completo

: pannello interno da 8″ con piega quasi invisibile, esterno da 6.5″ finalmente utilizzabile come smartphone completo Fotocamera principale da 200MP : qualità fotografica al top, dettagli incredibili e ottime prestazioni in notturna

: qualità fotografica al top, dettagli incredibili e ottime prestazioni in notturna Prestazioni al vertice : Snapdragon 8 Elite for Galaxy garantisce fluidità assoluta in ogni scenario

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy garantisce fluidità assoluta in ogni scenario Software ottimizzato : One UI 8.0 con Android 16 e 7 anni di aggiornamenti garantiti

: One UI 8.0 con Android 16 e 7 anni di aggiornamenti garantiti Costruzione premium : materiali top di gamma, certificazione IP48, cerniera robustissima

: materiali top di gamma, certificazione IP48, cerniera robustissima AI integrata: funzionalità intelligenti che migliorano produttività e creatività

Difetti:

Autonomia insufficiente : 4400mAh non bastano per un uso intensivo del display grande

: 4400mAh non bastano per un uso intensivo del display grande Ricarica lenta : 25W nel 2025 sono anacronistici per un flagship da 2000 euro

: 25W nel 2025 sono anacronistici per un flagship da 2000 euro Prezzo proibitivo : oltre 2000 euro lo rendono inaccessibile ai più

: oltre 2000 euro lo rendono inaccessibile ai più Teleobiettivo modesto : zoom 3x inferiore alla concorrenza premium

: zoom 3x inferiore alla concorrenza premium No S Pen integrata : scelta comprensibile ma penalizzante per i power user

: scelta comprensibile ma penalizzante per i power user App non ottimizzate : ancora troppe applicazioni non sfruttano il grande display

: ancora troppe applicazioni non sfruttano il grande display Fragilità intrinseca: nonostante i miglioramenti, resta un dispositivo delicato

Prezzo

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 si posiziona nella fascia ultra-premium del mercato con un prezzo di listino che parte da 1.999 dollari negli USA per la versione base da 256GB. In Europa, il prezzo sale a 1.999 euro, con un aumento di 100 euro rispetto al predecessore giustificato dalle numerose innovazioni. In Italia, considerando IVA e costi di importazione, il prezzo finale si attesta sui 2.099 euro, posizionandolo come uno degli smartphone più costosi sul mercato.

Le varianti di storage seguono una progressione di prezzo aggressiva: 512GB a 2.219 euro e 1TB con 16GB di RAM a 2.459 euro. Samsung offre però programmi di permuta vantaggiosi: valutando il mio vecchio Fold 5 a 800 euro, superiore al valore di mercato. Il programma Samsung Care+ a 14.99 euro mensili include riparazioni accidentali e sostituzione batteria, investimento consigliato vista la natura delicata del dispositivo. Vari operatori offrono piani rateali a tasso zero che diluiscono l’investimento su 24-36 mesi.

Il valore percepito dipende fortemente dal profilo d’uso. Per professionisti che necessitano di un dispositivo all-in-one capace di sostituire smartphone, tablet e in parte laptop, il prezzo può essere giustificato dalla produttività aggiuntiva. Per l’utente medio che cerca semplicemente uno smartphone premium, alternative come S25 Ultra o iPhone 16 Pro Max offrono rapporto qualità/prezzo superiore. Il mercato grigio online già propone il dispositivo con sconti del 10-15%, ma attenzione alla garanzia europea.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il Samsung Galaxy Z Fold 7 mi ha convinto di essere il pieghevole più maturo e completo mai realizzato. Samsung ha finalmente risolto i principali difetti che affliggevano le generazioni precedenti: lo spessore e peso contenuti lo rendono utilizzabile come smartphone tradizionale, il display esterno ampio elimina la necessità di aprire continuamente il dispositivo, la piega centrale è quasi impercettibile. È il primo foldable che non richiede compromessi significativi nell’uso quotidiano.

L’esperienza d’uso è trasformativa per chi sfrutta le potenzialità del formato: la produttività mobile raggiunge livelli impossibili su smartphone tradizionali, l’intrattenimento multimediale è coinvolgente come su tablet, le capacità fotografiche sono al top della categoria. L’integrazione AI e il software ottimizzato elevano ulteriormente l’esperienza. Tuttavia, il prezzo proibitivo, l’autonomia limitata e la ricarica lenta rappresentano ostacoli significativi all’adozione di massa.

Il Galaxy Z Fold 7 non è per tutti, ma per chi può permetterselo e ne sfrutta appieno le potenzialità, rappresenta il futuro della telefonia mobile disponibile oggi. È un concentrato di tecnologia all’avanguardia che ridefinisce i confini tra smartphone, tablet e laptop. Samsung dimostra che i pieghevoli non sono più esperimenti tecnologici ma dispositivi maturi pronti per il mainstream. Se il prezzo scenderà con le prossime generazioni mantenendo questi standard qualitativi, il futuro degli smartphone sarà indubbiamente pieghevole. Per ora, il Fold 7 resta un privilegio per pochi fortunati early adopter disposti a investire nel futuro.

