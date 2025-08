Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip 7 raggiunge lo stesso livello di durabilità del fratello maggiore Galaxy Z Fold 7. Dopo i test ufficiali che hanno certificato la robustezza del pieghevole più grande, anche il modello compatto dimostra di poter resistere a un uso intensivo, piegature continue e condizioni climatiche estreme.

500.000 piegamenti a temperatura ambiente

Secondo quanto confermato da Samsung Display, il Galaxy Z Flip 7 è in grado di sopportare oltre 500.000 piegamenti a temperatura ambiente, il che si traduce in una durata media di cinque anni in caso di utilizzo intensivo (circa 200 aperture e chiusure al giorno), e fino a dieci anni con un uso più contenuto. Si tratta di un dato significativamente superiore rispetto alle 200.000 pieghe certificate per i modelli precedenti, con un miglioramento pari a 2,5 volte.

Le dimensioni compatte del Galaxy Z Flip 7 non influiscono negativamente sulla sua resistenza strutturale. L’obiettivo di Samsung è stato chiaramente quello di allineare l’intera linea Z a standard elevati di durabilità, senza che la portabilità del dispositivo rappresenti un punto debole. L’architettura interna dello smartphone è stata riprogettata per offrire la stessa solidità di un pieghevole di fascia superiore.

La durata del display del Galaxy Z Flip 7 è stata messa alla prova anche in condizioni estreme di temperatura. Come già avvenuto per il Galaxy Z Fold 7, anche il Flip 7 è in grado di sostenere 300.000 piegamenti a 60°C e 60.000 piegamenti a -20°C, senza compromessi evidenti sulle funzionalità dello schermo. Si tratta di dati rilevanti che dimostrano l’affidabilità del pannello anche in scenari ambientali difficili.

Il salto in avanti in termini di durabilità e affidabilità è stato reso possibile grazie all’introduzione della nuova cerniera Armor FlexHinge, sviluppata internamente da Samsung. Questa tecnologia prevede un meccanismo a forma di goccia d’acqua, con un angolo di piega più ampio rispetto al passato, e un’architettura a più binari che consente una migliore distribuzione dello stress meccanico lungo tutta la superficie del pannello.

La strategia di Samsung per la linea Fold e Flip sembra ormai orientata a consolidare la qualità costruttiva, riducendo i margini di rischio associati all’usura delle componenti mobili. L’adozione della nuova cerniera, unita al lavoro sul pannello pieghevole, mostra un’attenzione crescente verso i problemi storici dei pieghevoli, che spesso si manifestavano proprio nel lungo periodo, con crepe, malfunzionamenti o fragilità alle basse temperature.