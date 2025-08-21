Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: uno spessore da record

Samsung si prepara a lanciare entro la fine del 2025 il Galaxy Tab S11 Ultra. Ovvero un dispositivo che promette di rivoluzionare il concetto di tablet premium. Le ultime indiscrezioni emerse online non si concentrano solo sulle prestazioni, ma soprattutto sul design. Il dato più sorprendente riguarda lo spessore. Infatti secondo i rumor più recenti, il TabS11 Ultra potrebbe fermarsi a soli 5,1mm, rendendolo uno dei modelli più sottili mai realizzati dall’azienda sudcoreana. Un risultato che confermerebbe l’attenzione di Samsung per la leggerezza e l’eleganza. Tutto ciò senza mai sacrificare solidità e resistenza.

Galaxy Tab S11 Ultra: specifiche e funzioni di nuova generazione

Il cuore del dispositivo dovrebbe essere rappresentato dal chip MediaTek Dimensity 9400+, un processore più potente del 9400 ipotizzato in precedenza. A supporto ci sarebbero diverse configurazioni di memoria. Ossia 12GB di RAM con 256 o 512GB di archiviazione, oppure una versione top di serie con 16GB di RAM e 1TB di spazio. Una scelta pensata per soddisfare tanto l’utente comune quanto i professionisti che necessitano di maggiore potenza e ampie risorse.

La scheda tecnica del Galaxy Tab S11 Ultra appare completa ed equilibrata. Samsung dovrebbe proporre uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14,6” con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, ideale per produttività, intrattenimento e gaming. La batteria da 11.600mAh supporterà una ricarica rapida cablata a 45W. Garantisce così un’autonomia adeguata anche nelle giornate più intense ed impegnative.

Sul fronte fotografico, si parla di una doppia fotocamera posteriore da 13 e 8MP, accompagnata da una frontale da 12MP per videochiamate di qualità. Non mancherebbero quattro altoparlanti ottimizzati, supporto al Wi-Fi 7 e certificazione IP68 contro polvere e acqua. A completare il quadro, la S Pen inclusa e un software aggiornato. Parliamo infatti di Android 16 con interfaccia One UI 8, arricchita da nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale e dal supporto eSIM. Le varianti di colore previste sarebbero grigio e argento.