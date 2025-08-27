Galaxy Tab S11: rilasciate nuove specifiche del tablet Samsung

Roland Quandt di WinFuture ha diffuso nuovo materiale riguardo il nuovo Galaxy Tab S11 di Samsung. Tali informazioni hanno confermato le indiscrezioni sulle novità in arrivo dall’azienda sudcoreana. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è atteso per l’IFA 2025. Il Galaxy Tab S11 si propone come un dispositivo equilibrato tra prestazioni elevate e portabilità. Il centro del tablet è rappresentato da un display AMOLED da 11 pollici. Il quale è in grado di offrire immagini nitide. Ciò grazie alla risoluzione di 2560×1600 pixel e una fluidità di navigazione garantita dal refresh rate che raggiunge i 120Hz. Riguardo la potenza, Samsung ha scelto di integrare il processore Dimensity 9400, lo stesso presente nella versione Ultra. Segno che la gamma punta a mantenere standard elevati anche per il modello base. Per chi necessita di connessione costante, sarà disponibile un’opzione con supporto alle reti 5G.

Galaxy Tab S11: ecco i dettagli riguardo la possibile scheda tecnica

Il dispositivo mantiene un profilo estremamente sottile, appena 5,5 millimetri di spessore. La batteria sarà da 8.400mAh. Mentre la ricarica rapida arriva fino a 45W. Anche il comparto fotografico appare adeguato alle necessità dell’utenza per tale settore. La fotocamera frontale è da 12MP, mentre quella posteriore è da 13MP. Riguardo la memoria, il tablet sarà commercializzato in tre varianti per la capacità di archiviazione. Ovvero 128GB, 256GB e 512GB. Tutte avranno in comune 12GB di RAM. Una dotazione pensata per assicurare prestazioni stabili e rapide in qualsiasi contesto.

Collocando il Galaxy Tab S11 nella fascia alta del settore. Con tali caratteristiche, Samsung sembra voler offrire un prodotto in grado di soddisfare sia chi cerca un potente strumento di lavoro, sia chi desidera un dispositivo versatile per l’intrattenimento. Confermando ancora una volta la sua ambizione di guidare il segmento premium dei tablet. Il debutto sul mercato europeo è previsto con un prezzo di partenza intorno agli 899 euro.