Samsung porta un nuovo watermark fotografico su Galaxy S25 e Z Fold 7

Con l’arrivo della One UI 8, previsto per settembre, Samsung introdurrà una novità che riguarda da vicino la fotocamera dei suoi top di gamma, in particolare la serie Galaxy S25 e il pieghevole Z Fold 7. Si tratta di un nuovo formato di watermark, più curato e dettagliato rispetto a quello tradizionale che finora riportava solo il nome del dispositivo e l’orario dello scatto.

Un approccio ispirato ai produttori cinesi

Secondo quanto anticipato dal leaker @UniverseIce, il nuovo watermark adotterà un design in stile artistico, con un riquadro bianco attorno all’immagine e l’aggiunta di informazioni fotografiche come tempo di esposizione, ISO e apertura. Saranno disponibili due versioni, una dedicata agli scatti in verticale e una per quelli in orizzontale.

Una soluzione simile è già diffusa tra i brand cinesi come Xiaomi, Oppo e Vivo, che da tempo offrono watermark arricchiti da loghi e collaborazioni con marchi fotografici del calibro di Leica, Zeiss o Hasselblad. Samsung, non avendo partnership di questo tipo, proporrà un approccio più essenziale, senza brand esterni e, almeno per ora, senza la possibilità di aggiungere il watermark in post-produzione tramite Galleria.

Limiti e nuove opzioni di colore

Ci sono però delle differenze rispetto ai concorrenti. Mentre i brand cinesi permettono di applicare questi watermark in diverse modalità di scatto, Samsung sembrerebbe volerli riservare esclusivamente al filtro Vivid, che punta a valorizzare le immagini con colori più saturi e contrasti più netti. Questa scelta ricalca quanto già visto su altri modelli Android orientati a un’estetica più accattivante.

Resta da capire se questa funzione sarà estesa anche ad altri dispositivi Galaxy, oppure se resterà un’esclusiva dei modelli di fascia alta attesi nei prossimi mesi.

Con questa novità, Samsung cerca di allinearsi a una tendenza già consolidata nel mercato asiatico, offrendo agli utenti un modo diverso per personalizzare e distinguere i propri scatti.