Amazon, che REGALO per tutti: Samsung Galaxy S25+ è scontatissimo

Spesa sempre più bassa per l’acquisto di uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, stiamo parlando di Samsung Galaxy S25+, che oggi può essere vostro con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, promettendo un rapporto qualità/prezzo su Amazon più unico che raro, senza andare ad intaccare le ottime prestazioni e funzionalità generali del prodotto stesso.

Ciò che caratterizza e contraddistingue questo smartphone dalla massa parte sicuramente dall’eccellente display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X che non ammette assolutamente repliche, con densità di 513ppi, oltre 16 milioni di colori, un refresh rate che si estende fino a 120Hz, passando anche per la protezione Gorilla Glass Victus 2.

Dal processore non potevamo pretendere di più, essendo comunque un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con la sua ottima frequenza di clock che si alza fino a 4,47GHz, fermo restando essere affiancato dalla solita GPU Adreno 830, ed anche completato con la configurazione che prevede 12GB di RAM con anche 512GB di memoria interna (attenzione, come sempre non è espandibile).

Amazon, la promozione sul Samsung Galaxy S25+ è ottima

La riduzione effettiva della spesa per il consumatore è decisamente importante su Amazon, con un prezzo di listino di 1189 euro che viene ridotto di circa 250 euro, arrivando a dover sostenere un investimento finale pari a soli 932 euro. L’ordine è da completare ed effettuare subito qui.

E’ chiaro che si tratti di un prodotto di fascia alta, e tali aspetti li possiamo notare in vario modo, ad esempio con la triplica fotocamera posteriore, principale da 50 megapixel, seguita poi da ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, passando poi per la stabilizzazione ottica, l’angolo di ripresa di 120 gradi, oppure semplicemente per il sensore anteriore da 12 megapixel.