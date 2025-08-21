iPhone 17 e lo slot per la SIM fisica: Apple lo eliminerà?

Dal 2022 Apple ha iniziato a eliminare gradualmente lo slot per la SIM fisica sui suoi iPhone, partendo dal mercato statunitense con i modelli della serie 14. Da allora si è aperto un dibattito su quando questa scelta sarebbe arrivata anche in Europa e in altri Paesi, Italia compresa. Con l’avvicinarsi della presentazione degli iPhone 17, fissata per il 9 settembre, il tema è tornato al centro dei rumor.

Il leaker Majin Bu, spesso al centro delle indiscrezioni legate al mondo Apple, ha pubblicato alcune immagini che mostrerebbero proprio la presenza dello slot su un presunto iPhone 17 Pro. Secondo questa ricostruzione, Cupertino non avrebbe ancora deciso di compiere il passo definitivo verso la sola eSIM a livello globale.

Mercati diversi, strategie diverse

Anche se le immagini diffuse fossero autentiche, resta il dubbio su quali mercati potranno ancora contare sulla SIM tradizionale. Alcuni indizi fanno pensare che Apple manterrà due linee parallele: da un lato i modelli compatibili esclusivamente con eSIM, già disponibili negli Stati Uniti; dall’altro, varianti con carrellino SIM destinate ai Paesi in cui la transizione è più lenta per motivi tecnici o commerciali. Una strategia che permetterebbe al brand di non escludere intere fasce di utenti e allo stesso tempo spingere gradualmente verso il futuro completamente digitale.

Differenze tra i modelli in arrivo

Il discorso potrebbe però cambiare in base al modello. Secondo alcuni rumor emersi nei mesi scorsi, iPhone 17 Airpotrebbe abbandonare del tutto la SIM fisica in ogni mercato. La scelta sarebbe legata al design: eliminare il carrellino consentirebbe di alleggerire la scocca, ridurre gli spessori e aumentare la resistenza complessiva del dispositivo.

Al contrario, i modelli Pro sembrerebbero mantenere lo slot almeno per un altro anno, rappresentando una soluzione di continuità tra passato e futuro. Tutto dipenderà dalla strategia con cui Apple deciderà di gestire questa delicata fase di transizione.