Truffa con furto dei dati tramite e-mail: il messaggio pericoloso è questo

Le cose non sono cambiate rispetto al passato: una truffa può essere pericolosa anche con un messaggio apparentemente semplice da identificare. Tante persone sono cascate nella rete dei malviventi in queste ore a causa di alcuni messaggi molto particolari che purtroppo stanno girando vertiginosamente. In basso ci sono tutte le informazioni del caso che possono aiutare i nostri lettori ad identificare quanto prima una truffa, proprio per evitare grossi problemi.

La nuova truffa che sta girando in queste ore è diventata davvero pericolosa, ecco il testo

In realtà di messaggi molto particolari ce ne sono tanti in queste ore ma in ogni caso si tratta di una truffa. Il primo addirittura finge di arrivare dalla polizia, situazione davvero incredibile in quanto comunicazioni di questo genere vengono notificate di persona dagli agenti o con una raccomandata presso il proprio domicilio. Ecco il primo testo:

“Email originale

**Polizia Nazionale**

Saranno avviate azioni legali nei suoi confronti, poiché i suoi dati Internet sono stati segnalati dal nostro sistema di sorveglianza per l’accesso a siti vietati.

La preghiamo di leggere attentamente il documento allegato e di contattarci immediatamente.

PS: per qualsiasi informazione scrivi a questo indirizzo: amberto.giannini@gmail.com

CRIMINALITÀ INFORMATICA ONLINE.

Brigata di Polizia“.

C’è poi anche un altro messaggio con i truffatori che fanno credere agli utenti di poter ricevere un rimborso di 17.000 $ direttamente dal loro Exchange di criptovalute, cosa che invece non è possibile. Questo è il testo:

“Gentile Utente,

Il nostro team di Circle Coinbase ha esaminato il Suo caso e confermato che Lei è idoneo a ricevere un rimborso di oltre 17.717 USD.

Per procedere, La invitiamo a confermare i Suoi dati il prima possibile, così da poter elaborare la distribuzione senza ritardi.

Conferma la tua distribuzione

Per qualsiasi domanda, il nostro team di supporto è a Sua disposizione.

Cordiali saluti,

Il Team di Circle Coinbase“.