Fourier GR-3, il robot empatico per la casa e gli ospedali

Fourier ha presentato il GR-3, un robot umanoide empatico progettato per portare l’assistenza AI ad un livello completamente nuovo. Non si tratta soltanto di un supporto tecnologico che ci assiste nel momento del bisogno, ma di un robot capace di instaurare legami autentici con le persone. Il segreto è la combinazione di intelligenza artificiale emozionale e design studiato per risultare rassicurante e familiare.

Un design pensato per la vicinanza sul lato emotivo con il robot empatico GR-3 di Fourier

Il GR-3 è alto 165 cm e pesa 71 kg, dimensioni che lo rendono simile ad un essere umano adulto. Superfici morbide, tonalità neutre e movimenti fluidi lo fanno percepire come una presenza amichevole, non come una macchina fredda. Con i suoi 55 gradi di libertà articolare, riesce a compiere gesti naturali, mentre la batteria “hot-swap” garantisce ore di funzionamento senza interruzioni, qualità fondamentale per un robot operativo in contesti critici.

L’empatia come strumento di assistenza

Dotato di vista, udito e tatto integrati, il GR-3 riconosce volti, localizza voci e reagisce al contatto grazie a 31 sensori tattili. Può simulare micro-espressioni come il battito di ciglia o l’inclinazione della testa, segnali che rafforzano la percezione di empatia e umanità. Questo lo rende ideale in contesti dove il fattore umano è centrale, come ospedali, case di riposo e scuole.

Oltre all’assistenza medica e in ambito domestico, il GR-3 può supportare anche le attività educative, fungere da guida interattiva nei musei o da interprete in ambienti multiculturali. Grazie alla sua architettura “mindful”, combina risposte rapide e comprensione massima del contesto, offrendo un’esperienza d’interazione naturale e personalizzata. Fourier immagina un futuro in cui robot di questo tipo diventeranno compagni quotidiani, migliorando la qualità della vita, senza sostituire la connessione umana ma potenziandola. Un aspetto chiave ma anche cruciale al centro delle diverse polemiche mosse in merito a robot di questo settore.