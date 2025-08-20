Vodafone, disponibile la tariffa telefonica con 100 GB a soli 6,99 euro al mese

Vodafone non è mai stata così folle. L’operatore telefonico, infatti, negli ultimi tempi sta proponendo ai propri clienti dei piani tariffari veramente senza senso.

I piani tariffari di Vodafone prevedono giga, minuti e SMS, oltre che a servizi extra di ottima qualità, con prezzi davvero fuori dal normale.

Vodafone scopri la promo con 100 giga a 6,99 € al mese

probabilmente una delle promozioni più incredibili di Vodafone, e quella disponibile per i clienti provenienti dall’operatore telefonico Iliad, Poste Mobile, CoopVoce e altri operatori. La promo prevede 100 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 6,99 € al mese. Il costo di attivazione è gratis solo se l’offerta viene attivata online, mentre la spedizione della Sim è gratuita.

Vodafone: le altre offerte straordinarie

Altre tariffe del tutto incredibili di Vodafone, sempre per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile e altri, è la possibilità di attivare giga illimitati di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 € al mese. Anche in questo caso il costo di attivazione dell’offerta è gratuito solo se attivato online, mentre la spesa della Sim è gratuita.

Per quanto riguarda, invece, i clienti di Vodafone che hanno già la rete fissa, l’operatore offre giga illimitati di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese. Il costo di attivazione della tariffa è di 4,99 €, mentre la spedizione della Sim è gratuita.

Invece per quanto riguarda i clienti provenienti da Tim, WindTre, Kena Mobile o Very Mobile, Vodafone offre 150 giga di Internet tecnologia 5G e minuti illimitati a soli 11,99 € al mese. Il costo di attivazione dell’offerta è gratis solo se è attivato online, mentre la spedizione della Sim è gratuita.

Infine, un piano tariffario disponibile per tutti prevede la bellezza di 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 12,99 € al mese. La tariffa è un costo di attivazione di 9,99 €, mentre la spedizione della Sim è gratuita.