Bronze Plus Vodafone: 5G e traffico illimitato a soli 9,99€ al mese!

A volte cambiare operatore sembra più complicato di quanto dovrebbe essere. Mille tariffe, mille postille, giga che finiscono sempre sul più bello… Eppure, ogni tanto, spunta fuori un’offerta che ti fa davvero pensare: “Aspetta, forse stavolta ne vale la pena”.

Vodafone Bronze Plus, giga illimitati e 5G a prezzo fisso per 24 mesi

La proposta Bronze Plus Vodafone è proprio una di quelle. Non solo per il prezzo – 9,99 euro al mese, che di questi tempi fa già notizia – ma per tutto quello che ti porti a casa senza dover impazzire tra mille opzioni.

Giga illimitati in 5G. Sì, proprio illimitati (ovviamente finché l’uso resta ragionevole, quindi niente server farm nel salotto di casa). E non parliamo solo di navigare a velocità decenti: parliamo di streaming, social, videochiamate, tutto senza preoccuparti di finire il traffico dati mentre guardi l’ultima puntata della tua serie preferita in metro.

In più, minuti e SMS senza limiti verso tutti, quindi puoi tranquillamente raccontare alla tua migliore amica ogni dettaglio della tua giornata, anche se siete a due passi. E se stai viaggiando in Europa? Nessun problema: una buona parte dei tuoi giga viene con te, senza sorprese in fattura.

La parte migliore? Se stai passando da Iliad, Poste Mobile o uno degli altri operatori virtuali, ti accolgono a braccia aperte e con una SIM gratis – purché attivi tutto online. Nessun costo di attivazione, nessuna corsa in negozio. Te la spediscono direttamente a casa, senza stress.

Ah, e per chi teme le “modifiche unilaterali” che spuntano dopo qualche mese come ospiti indesiderati: il prezzo resta bloccato per 24 mesi. Due anni interi senza sorprese. Basta pagare con carta o PayPal, e sei a posto.

Insomma, se avevi in mente di cambiare, forse è il momento giusto per farlo. Ti togli il pensiero delle ricariche, navighi senza limiti e stai tranquillo per un bel po’. A volte, un’offerta è solo un’offerta. Altre volte, è l’occasione per semplificarti la vita.