WhatsApp per iOS: in arrivo l’assistente di scrittura AI

WhatsApp come applicazione è sicuramente nota per l’integrazione frequente di nuove funzionalità.

Uno degli scopi degli sviluppatori di WhatsApp è proprio quello di fornire agli utenti degli aggiornamenti che possono essere utili all’utilizzo della piattaforma.

Gli esempi da citare sono davvero innumerevoli, visto che WhatsApp da semplice applicazione per la messaggistica istantanea negli ultimi anni si è trasformata completamente, grazie all’aggiunta di funzioni innovative.

Recentemente WhatsApp ha anche integrato sulla propria piattaforma l’intelligenza artificiale, tramite il chatbot Meta AI, che permette agli utenti di scrivere delle domande alle quali riceverà risposte esaurienti in tempi celeri.

Ma l’integrazione dell’intelligenza artificiale, grazie a metà era solo l’inizio per quel che riguarda WhatsApp, poiché adesso è in arrivo una nuova funzione basata proprio sull’AI.

WhatsApp: in arrivo Writing help anche su iOS

WhatsApp starebbe testando la nuova funzione chiamata Writing help anche su iOS.

Si tratta di un assistente AI pensato proprio per affiancare gli utenti durante la scrittura.

L’assistente, infatti permetterà a ciascun utente di migliorare e in alcuni casi di riscrivere i messaggi di testo che gli vengono forniti, anche utilizzando diversi toni.i toni a disposizione sono Professional, Funny, Supportive, Proofread e Rephrase.

I primi tre permettono di dare al testo un’impronta rispettivamente formale, divertente, oppure motivazionale. Mentre gli ultimi due permettono di migliorare la leggibilità della frase, riscrivendola in parte o del tutto, e correggerne gli errori.

Ovviamente, come qualsiasi funzione presente su WhatsApp verrà garantita la privacy totale, grazie alla tecnologia Private Processing.

Questa tecnologia permetterà l’elaborazione dei dati in forma criptata e del tutto ad anonima, dunque sarà impossibile che WhatsApp o Meta possano attingere a questi messaggi.

Nessuno dunque potrà venire a conoscenza del fatto che il messaggio di testo inviato è stato modificato con l’intelligenza artificiale.

Probabilmente questo sarà solo il primo strumento basato sull’intelligenza artificiale che vedremo presto su WhatsApp.