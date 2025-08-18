Iliad, nuove offerte gamma TOP: fino a 300GB con il 5G a prezzi da urlo

Iliad mantiene la sua strategia fatta di trasparenza e tariffe senza sorprese, proponendo tre offerte di punta che restano attive a prezzo invariato per sempre. La scelta è ampia e si adatta sia a chi privilegia il 5G, sia a chi cerca una soluzione più economica senza rinunciare a una buona quantità di dati. Il provider non si è smentito neanche questa volta ed ha puntato sulla quantità e sulla convenienza, senza tralasciare la qualità.

TOP 250 PLUS: equilibrio tra prezzo e prestazioni

La TOP 250 PLUS è disponibile a 9,99 € al mese e include 250 giga in 5G, oltre a 25 giga utilizzabili in roaming in Europa. Minuti e SMS sono illimitati verso tutti, garantendo un pacchetto completo per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, sia per lavoro che per svago.

TOP 150 PLUS: la più conveniente

Per chi vuole spendere meno, c’è la TOP 150 PLUS a 7,99 € al mese. Offre 150 giga in 4G e 20 giga in Europa, con chiamate e messaggi illimitati. Una soluzione che unisce prezzo contenuto e dotazione generosa, ideale per un uso quotidiano.

TOP 300 PLUS: il massimo dei dati

Chi cerca la massima quantità di traffico può optare per la TOP 300 PLUS, che a 11,99 € al mese mette a disposizione 300 giga in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. Perfetta per chi utilizza lo smartphone come principale strumento di connessione anche per attività ad alto consumo di dati.

Condizioni di attivazione per chi desidera Iliad

Tutte le offerte possono essere scelte sia dai nuovi clienti sia dai già clienti Iliad. In quest’ultimo caso, è necessario che l’offerta attuale abbia un costo inferiore rispettivamente a 7,99 €, 9,99 € o 11,99 €, a seconda del piano scelto. L’attivazione, comprensiva di SIM, ha un costo una tantum di 9 €, pagabile solo al primo ingresso.

Con queste tre proposte, Iliad ribadisce la propria posizione nel mercato: giga generosi, servizi illimitati e prezzo bloccato, senza vincoli né costi nascosti.