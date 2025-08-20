ApprofondimentiGamingNews

PlayStation Plus Extra e Premium: i nuovi titoli in arrivo

Per il mese di agosto, sono in arrivo nuovi titoli per tutti gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium. Ecco le novità attese.

scritto da Margareth Galletta
PlayStation Plus Extra e Premium

Agosto si sta rivelando un mese ricco per gli abbonati a PlayStation Plus. Dopo aver già reso noti i titoli riservati a tutti i piani, inclusa l’offerta Essential, ora Sony ha deciso di alzare l’asticella. Il tutto annunciando l’arrivo di una nuova ondata di giochi dedicata a chi possiede una sottoscrizione Extra o Premium. Sono ben undici le produzioni che entreranno ufficialmente a far parte del catalogo, con alcune sorprese di grande rilievo. La distribuzione dei giochi segue la consueta suddivisione. Nel dettaglio, nove saranno accessibili sia agli utenti Extra sia a quelli Premium. Mentre due resteranno riservati esclusivamente al livello più alto. A emergere su tutti ci sono due titoli capaci di attirare subito l’attenzione. Da un lato Marvel’s Spider-Man, che si presenta in una doppia veste. Ovvero la Game of the Year Edition per PlayStation 4 e la versione rimasterizzata per chi gioca su PlayStation 5. Dall’altro, Mortal Kombat 1, ultimo capitolo della storica saga di combattimento, pensato per la nuova generazione.

PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i nuovi titoli in arrivo

Il resto della selezione è altrettanto interessante. C’è chi potrà perdersi nelle atmosfere poetiche di Sword of the Sea o immergersi nel caos spettacolare di Earth Defense Force 6, disponibile su entrambe le piattaforme. Non mancano poi esperienze come Unicorn Overlord e il terzo capitolo della saga di Atelier Ryza. A quest’ultime si affiancano esperimenti narrativi e stilistici come Indika, l’avventura dai toni unici Harold Halibut e il più rilassante Coral Island.

Chi ha scelto il piano Premium, inoltre, avrà accesso a due classici intramontabili che hanno segnato la storia del survival horror. Si tratta di Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis. Entrambi proposti per PlayStation 4 e PlayStation 5. Resta infine una precisazione fondamentale per tutti gli abbonati: i giochi inseriti nei cataloghi Extra e Premium rimangono disponibili solo per il periodo in cui fanno parte della raccolta. Una volta rimossi, non sarà più possibile avviarli. La logica cambia invece per i titoli riscattati tramite il piano Essential, che restano legati in modo permanente all’account dell’utente e potranno essere giocati in qualsiasi momento.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.