PlayStation Plus Extra e Premium: i nuovi titoli in arrivo

Agosto si sta rivelando un mese ricco per gli abbonati a PlayStation Plus. Dopo aver già reso noti i titoli riservati a tutti i piani, inclusa l’offerta Essential, ora Sony ha deciso di alzare l’asticella. Il tutto annunciando l’arrivo di una nuova ondata di giochi dedicata a chi possiede una sottoscrizione Extra o Premium. Sono ben undici le produzioni che entreranno ufficialmente a far parte del catalogo, con alcune sorprese di grande rilievo. La distribuzione dei giochi segue la consueta suddivisione. Nel dettaglio, nove saranno accessibili sia agli utenti Extra sia a quelli Premium. Mentre due resteranno riservati esclusivamente al livello più alto. A emergere su tutti ci sono due titoli capaci di attirare subito l’attenzione. Da un lato Marvel’s Spider-Man, che si presenta in una doppia veste. Ovvero la Game of the Year Edition per PlayStation 4 e la versione rimasterizzata per chi gioca su PlayStation 5. Dall’altro, Mortal Kombat 1, ultimo capitolo della storica saga di combattimento, pensato per la nuova generazione.

PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i nuovi titoli in arrivo

Il resto della selezione è altrettanto interessante. C’è chi potrà perdersi nelle atmosfere poetiche di Sword of the Sea o immergersi nel caos spettacolare di Earth Defense Force 6, disponibile su entrambe le piattaforme. Non mancano poi esperienze come Unicorn Overlord e il terzo capitolo della saga di Atelier Ryza. A quest’ultime si affiancano esperimenti narrativi e stilistici come Indika, l’avventura dai toni unici Harold Halibut e il più rilassante Coral Island.

Chi ha scelto il piano Premium, inoltre, avrà accesso a due classici intramontabili che hanno segnato la storia del survival horror. Si tratta di Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis. Entrambi proposti per PlayStation 4 e PlayStation 5. Resta infine una precisazione fondamentale per tutti gli abbonati: i giochi inseriti nei cataloghi Extra e Premium rimangono disponibili solo per il periodo in cui fanno parte della raccolta. Una volta rimossi, non sarà più possibile avviarli. La logica cambia invece per i titoli riscattati tramite il piano Essential, che restano legati in modo permanente all’account dell’utente e potranno essere giocati in qualsiasi momento.