Optima: la Super Mobile Smart ha battuto Iliad con 100GB al mese

Optima, gestore virtuale attivo sul mercato italiano, propone Super Mobile Smart, una tariffa che punta su prezzo contenuto e pacchetto completo di servizi. L’offerta è disponibile per tutti, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza, e prevede condizioni trasparenti fin dall’attivazione. L’occasione dunque è più che ghiotta visto il periodo e soprattutto la grande concorrenza che c’è in giro.

I contenuti dell’offerta di Optima sono davvero ottimi

Il piano include 100 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 200 SMS al mese. Il canone è di 4,95 € al mese, un prezzo stabile che posiziona la proposta tra le più convenienti nella fascia low cost.

La navigazione in 4G garantisce prestazioni adeguate per un utilizzo quotidiano che comprenda navigazione, streaming e social network.

Costi iniziali e attivazione per chi scegli Optima

Per attivare Super Mobile Smart è previsto il pagamento di 9,90 € per la SIM, attualmente scontata rispetto al prezzo standard di 19,90 €. La spedizione è gratuita e, considerando anche il primo canone mensile, la spesa iniziale è di 14,85 €.

L’offerta può essere sottoscritta da chiunque, sia portando il proprio numero sia attivandone uno nuovo. Inoltre, Optima prevede una promozione “porta un amico” che offre 5 € di ricarica omaggio sia a chi invita sia a chi viene invitato.

Un riconoscimento importante, un premio solo per Optima

La Super Mobile Smart è stata premiata come Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, grazie ai voti di un’ampia platea di consumatori coinvolti in una ricerca di mercato condotta da Circana. Il riconoscimento va ai prodotti e servizi che ottengono la valutazione media più alta nella propria categoria.

Con un prezzo competitivo, una buona dotazione di dati e servizi inclusi, Optima punta a rafforzare la propria presenza nel settore mobile offrendo una tariffa capace di competere con i principali operatori, mantenendo al centro convenienza e chiarezza.