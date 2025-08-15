PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi di agosto

Ritorna l’appuntamento mensile per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Il colosso del gaming Sony ha infatti da poco annunciato in veste ufficiale i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium per il mese di agosto 2025. Si tratta di numerosi videogiochi di rilievo che saranno disponibili al download gratuitamente per tutti gli abbonati.

PlayStation Plus Extra e Premium, annunciati i videogiochi di agosto

Il colosso del gaming Sony ha da poco annunciato i videogiochi videogiochi che saranno inclusi ad agosto per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Anche per questo mese, gli utenti potranno scaricare gratuitamente numerosi videogiochi di rilievo. Nello specifico, si tratta di addirittura 11 videogiochi. Questi saranno disponibili a partire dalla giornata del prossimo 19 agosto 2025. Anche questa volta, ci saranno videogiochi inclusi sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per la nuova console di ultima generazione PlayStation 5.

Il colosso del gaming Sony ha inoltre deciso di fare un regalo agli utenti iscritti al piano PlayStation Plus Premium. Per questi ultimi durante la giornata del 19 agosto 2025 sarà possibile provare gratuitamente uno dei videogiochi del momento, ovvero il videogioco denominato Death Stranding 2 On The Beach.

Insomma, anche per questo mese il colosso del gaming Sony stupisce gli utenti con tanti titoli davvero favolosi per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium – videogiochi inclusi ad agosto 2025