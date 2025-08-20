Pixel 10 ufficiali: ecco le caratteristiche dei dispositivi Google

Presto il mercato smartphone potrà dare il benvenuto ai nuovi Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Si tratta di tre dispositivi che promettono di ridefinire l’esperienza d’uso degli utenti grazie al processore Google Tensor G5 e al modello Gemini Nano. E non è tutto. Il design è stato completamente rivisto, i materiali sono più sostenibili e l’hardware è stato aggiornato in ogni aspetto. Scopriamo le caratteristiche emerse dal recente annuncio. Il Pixel 10 si distingue per il display Actua da 6,3 pollici, che raggiunge un picco di luminosità di 3000 nit. L’audio ha ricevuto un notevole potenziamento, con bassi profondi e bilanciati. Mentre il comparto fotografico introduce un teleobiettivo 5x con autofocus rapido, zoom ottico 10x e la possibilità di arrivare fino a 20x con Super Res Zoom. Inoltre, lo smartphone presenta un corpo elegante con cornice in metallo satinato e retro in vetro lucido. Arricchito dall’ormai inconfondibile barra della fotocamera. È proposto in quattro tonalità vivaci: Obsidian, Frost, Indigo e Lemongrass.

Serie Pixel 10 di Google: ecco i dettagli emersi

Chi cerca il massimo troverà nel modello 10 Pro la sintesi perfetta. Con linee raffinate e display Super Actua, è disponibile in due formati: 6,3 pollici o, nella versione XL, 6,8 pollici. Il dispositivo promette batterie più capienti, ricarica cablata più rapida e supporto alla ricarica wireless Qi2.2 da 25W sul modello XL. Inoltre, sono attesi fino a 16 GB di RAM e altoparlanti più potenti. Il sistema a tripla fotocamera posteriore è il più avanzato mai montato su un Pixel. Grazie al Pro Res Zoom, esclusivo delle versioni Pro, è possibile raggiungere fino a 100x senza perdere definizione.

Il centro del dispositivo sarà il Tensor G5, progettato per offrire velocità e nuove funzioni di intelligenza artificiale. E non è tutto. In collaborazione con DeepMind, Gemini Nano debutta proprio su Pixel 10. Una delle novità più interessanti è Magic Cue, un assistente che promette di intervenire per rispondere alle esigenze degli utenti nel momento del bisogno. Può recuperare i dettagli di un volo mentre si è in contatto con la compagnia aerea, o anche permette di trovare una foto da condividere al volo. Tutto ciò avviene in locale, con la garanzia di privacy e sicurezza.

Riguardo il comparto fotografico, arriverà la funzione Camera Coach, un sistema che fornisce suggerimenti per migliorare le proprie foto, insegnando composizione e inquadratura. Per chi desidera spingersi oltre, Pro Res Zoom sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per ricostruire i dettagli a ingrandimenti estremi, fino a 100x. Offrendo uno zoom mai visto prima su smartphone. Oltre al classico Obsidian e al Porcelain, arrivano le nuove finiture Moonstone e Jade.

Pixel 10 parte da 799 dollari, mentre Pixel 10 Pro e Pro XL costano rispettivamente 999 e 1199 dollari. Chi sceglierà uno dei due modelli Pro riceverà anche un anno di Google AI Pro incluso. Tutti i dispositivi sono già prenotabili e arriveranno ufficialmente nei negozi e sul Google Store dal 28 agosto.