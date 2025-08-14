Google AI Pro gratis sui Pixel 10 per un anno

Google ha progressivamente intrecciato il destino dei suoi smartphone Pixel con quello delle proprie soluzioni di intelligenza artificiale. Non si tratta più di offrire funzioni isolate, ma di costruire un ecosistema in cui hardware, software e servizi cloud dialogano in maniera continua. La prossima mossa in tale direzione sembra essere legata alla futura serie Pixel 10. In tal caso, la novità non riguarda un processore più veloce o una fotocamera migliorata: il centro dell’attenzione è un abbonamento. Chi avrà tra le mani uno dei modelli selezionati della nuova gamma riceverà, infatti l’accesso, per un intero anno, a Google AI Pro.

Il piano premium offre strumenti avanzati basati su Gemini. Con un’integrazione profonda nei servizi più diffusi dell’azienda: Gmail, Documenti, Presentazioni e Meet. Inoltre, sono inclusi 2 terabyte di spazio nel cloud per archiviare senza pensieri fotografie, filmati e backup. La logica è offrire agli utenti la possibilità di sperimentare per mesi le funzioni più avanzate, creando un’abitudine e rendendo più difficile tornare indietro.

Google AI Pro gratis per un anno: ecco i dettagli

L’iniziativa è trapelata attraverso lo screenshot di un presunto materiale promozionale diffuso dall’affidabile leaker @evleaks. Quello offerto da Google è un invito ad immergersi in un ambiente digitale che si adatta, anticipa e supporta l’utente in ogni attività. Ciò sia per nel lavoro che nella vita personale. Con tale opzione, il Pixel 10 non sarà soltanto un telefono, ma la porta d’ingresso per un’esperienza completa. All’interno di quest’ultima la potenza dell’hardware e la flessibilità del software si fondono grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Non è un regalo da poco: al prezzo attuale di 21,99 euro mensili, il pacchetto ha un valore complessivo che sfiora i 264 euro. Dopo che gli utenti avranno provato tale esperienza gratuita, potrebbe però essere complicato rinunciarci. Dunque, potrebbero decidere ad abbonarsi a Google AI Pro una volta terminato il periodo gratuito.