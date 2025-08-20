Pixel Watch 4: novità, batteria potenziata e SOS satellitare

Google ha ufficialmente presentato il nuovo Pixel Watch 4, lo smartwatch più evoluto mai realizzato dall’azienda. Il nuovo modello alza l’asticella nel mondo dei wearable grazie ad un design raffinato, funzioni di sicurezza inedite e un’integrazione ancora più profonda con l’intelligenza artificiale.

Un design più brillante e maggiore autonomia per il Pixel Watch 4 di Google

Il Google Pixel Watch 4 mantiene la forma rotonda che contraddistingue la gamma, ma introduce il nuovo display Actua 360. Questo schermo consiste in un pannello arcuato che aumenta l’area attiva, riduce le cornici e raggiunge i 3.000 nit di luminosità, rendendo lo schermo perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. L’interfaccia è animata dal Material 3 Expressive, con colori più vividi, quadranti dinamici e un sistema di vibrazioni migliorato per un feedback più naturale.

Sul fronte batteria i progressi sono notevoli. Fino a 30 ore di utilizzo sul modello da 41 mm e fino a 40 ore su quello da 45 mm, estendibili con la modalità risparmio energetico fino a tre giorni. Il nuovo Quick Charge Dock, invece, consente di raggiungere il 50% di carica in soli 15 minuti, riducendo al minimo i tempi di attesa.

Sensori avanzati e sicurezza potenziata

Il Pixel Watch 4 integra una gamma completa di sensori. Tra questi abbiamo ECG, SpO₂, temperatura cutanea, monitoraggio dello stress continuo, altimetro, barometro e GPS a doppia frequenza, quest’ultimo pensato per offrire tracciamenti più accurati in città o in zone fitte di vegetazione. Sul piano della sicurezza arriva una vera rivoluzione, il sistema di SOS via satellite. In caso di emergenza, anche senza copertura della rete cellulare, il dispositivo può inviare una richiesta di aiuto tramite collegamento diretto ai satelliti, indicando la posizione precisa all’assistenza. A questo si aggiunge il rilevamento della perdita di battito e la possibilità di monitorare eventuali difficoltà respiratorie.

Gemini AI e health coach intelligente

La novità più interessante lato software è l’integrazione profonda di Gemini AI, sempre disponibile con il semplice gesto “Raise to Talk”. Questo permette di interagire con l’assistente senza mani, ricevere risposte contestuali e gestire attività quotidiane in totale mobilità. Inoltre, da ottobre – per ora solo negli Stati Uniti – arriverà un health coach basato su intelligenza artificiale, sviluppato con Fitbit, in grado di fornire consigli personalizzati su allenamenti, recupero e sonno. Il Pixel Watch 4 è anche più attento all’ambiente. La scocca è realizzata in alluminio riciclato al 100% e il packaging è completamente privo di plastica. Per la prima volta, inoltre, lo smartwatch è riparabile, con componenti come batteria e display sostituibili tramite assistenza autorizzata.

Disponibile in vari colori e in due misure (41 e 45 mm), il Pixel Watch 4 dal 10 ottobre sarà disponibile in versione Wi-Fi (41mm a partire da € 399 e 45mm a partire da € 499) e versione LTE (41mm a partire da € 449 e 45mm a partire da € 549).