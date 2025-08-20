Google rivoluziona i pagamenti online con tre nuove funzioni

Google continua a investire nell’evoluzione dei pagamenti digitali. Con un nuovo annuncio ufficiale, la società di Mountain View ha presentato tre innovazioni pensate per migliorare l’esperienza degli utenti nei pagamenti online e nei trasferimenti di denaro. Le nuove funzionalità per ora riguardano solo gli Stati Uniti. Anche se si concentrano su tre pilastri fondamentali. Questi sono scelta, comodità e valore. L’obiettivo è offrire strumenti sempre più intelligenti, personalizzati e pratici. Ovviamente sia per chi acquista prodotti costosi che per chi effettua semplici operazioni quotidiane.

Nello specifico le novità dei pagamenti online

La prima novità riguarda l’integrazione avanzata delle carte di credito nel riempimento automatico di Chrome. Gli utenti potranno vedere direttamente i premi, vantaggi e cashback associati a oltre 100 carte registrate, in modo da scegliere quella più conveniente per ogni acquisto online. La seconda innovazione amplia le opzioni di pagamento rateale tramite browser. Google sta collaborando con servizi come Affirm e Zip per permettere il “compra ora, paga dopo” direttamente da Chrome, con Klarna, Afterpay e altri partner in arrivo. Queste funzionalità saranno accessibili nel modulo di pagamento automatico, semplificando l’esperienza anche per gli utenti meno esperti.

La terza novità si concentra invece sui trasferimenti di denaro internazionali. Google sta testando una nuova interfaccia per Wallet e Ricerca, progettata per fornire informazioni trasparenti su costi e tassi di cambio prima dell’invio. Questo sistema integrato permetterà agli utenti di confrontare i servizi di provider come Wise, Xe e Ria Money Transfer, aiutandoli a ottenere il massimo valore per ogni operazione. Al momento il test è attivo solo dagli USA verso India, Brasile, Messico e Filippine, ma Google ha promesso ulteriori espansioni mondiali.

Queste innovazioni mostrano chiaramente la direzione intrapresa dall’azienda. Ossia un ecosistema digitale sempre più integrato e orientato all’utente. Anche se attualmente disponibili solo negli Stati Uniti, è lecito aspettarsi un’estensione futura di almeno alcune di queste funzionalità a livello mondiale. Gli utenti europei e italiani sperano in un rollout non troppo lontano.