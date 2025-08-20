Meta si prepara a lanciare dei nuovi occhiali smart che saranno sicuramente in grado di conquistare una porzione non indifferente di utenza. Le notizie a riguardo avevano già avanzato delle ipotesi in merito a quello che sarebbe stato il costo finale degli occhiali pensati da Zuckerberg ma le ultime analisi condotte da Gurman ritengono che l’informazione precedentemente trapelata non sia corretta. L’esperto sostiene che Meta abbia scelto di ridurre il costo finale dei suoi nuovi occhiali per favorire l’accoglienza sul mercato e ciò non fa che aumentare le probabilità di successo del dispositivo indossabile attualmente noto con il nome in codice Hypernova. Pur riprendendo il prodotto nato dalla collaborazione tra Meta e Ray-Ban, il nuovo dispositivo accoglierà importanti novità che stanno già attirando parecchia attenzione.

Hypernova: gli occhiali di smart di Meta saranno davvero interessanti

Da un punto di vista estetico, gli occhiali smart di Meta conosciuti come Hypernova saranno molto simili ai già noti Ray-Ban Meta in commercio ma a rendere il tutto davvero interessante sarà la scelta di far ricorso a un display che permetterà all’utente di visualizzare una sorta di interfaccia che consentirà l’accesso alle foto, alle notifiche e a tante altre applicazioni che potranno essere utilizzate grazie a un controller da indossare al polso. Quest’ultimo renderà gli occhiali sensibili ai gesti e ne favorirà l’utilizzo garantendo all’utente un’esperienza totalmente naturale e pervasiva, che limiterà al minimo il ricorso al proprio smartphone rendendo gli occhiali smart un dispositivo innovativo e potenzialmente in grado di rimpiazzare totalmente l’utilizzo degli smartphone.

A rendere plausibile quest’ultima ipotesi, compensa il costo finale del prodotto che, a differenza di quanto precedentemente sostenuto, dovrebbe aggirarsi sugli 800,00 dollari. Il costo non è stato ancora definito ufficialmente ma il lancio dovrebbe essere alle porte e ciò permetterà di conoscere le reali intenzioni del colosso. Le anticipazioni più recenti ritengono che il debutto avverrà nel mese di settembre, dunque non ci resta che attendere e scoprire quali novità Zuckerberg ha in serbo per i suoi utenti.