iPhone 17 Pro: addio 128GB, si parte da 256GB a un prezzo superiore

Apple sembra pronta a rivoluzionare la linea iPhone Pro eliminando la versione da 128GB e proponendo come base quella da 256GB. Questo cambiamento segna un’evoluzione significativa per chi cerca più spazio di archiviazione senza dover passare subito a versioni più costose. Nonostante il prezzo più elevato previsto per il lancio, ci saranno comunque delle differenze con i dispositivi più costosi dell’azienda. L’aumento dello storage minimo porta, infatti, anche ad un incremento del prezzo, che si colloca leggermente sopra quello del modello precedente.

Oltre all’aumento di memoria, il nuovo iPhone 17 Pro dovrebbe integrare un chip più potente affiancato da una maggiore quantità di RAM, capace di gestire senza problemi applicazioni ad uso intensivo e multitasking avanzato. Anche il sistema di raffreddamento è stato aggiornato, con soluzioni che migliorano l’efficienza energetica e le prestazioni in condizioni di carico elevato.

iPhone 17 Pro: più spazio e nuove caratteristiche per il top di gamma ma ad un prezzo più alto

Il comparto fotografico riceverà importanti aggiornamenti, tra cui una nuova lente teleobiettivo ad alta risoluzione e funzionalità per lo zoom migliorate. Questi miglioramenti renderanno l’iPhone 17 Pro ancora più interessante per chi utilizza lo smartphone per fotografia e video professionali, permettendo di registrare contenuti di qualità elevata direttamente dal dispositivo.

Dal punto di vista del design, il dispositivo dovrebbe mantenere l’eleganza tipica dei modelli Pro, con materiali premium e una costruzione robusta. Le modifiche apportate, insieme all’aumento della memoria di base, puntano a rafforzare il posizionamento dell’iPhone come top di gamma, offrendo agli utenti un’esperienza nel complesso più completa e fluida. Nonostante il prezzo più alto, partire da 256GB potrebbe risultare vantaggioso per molti utenti, evitando la necessità di upgrade immediati e garantendo maggiore spazio per app, foto e video. Con il lancio previsto nei prossimi mesi, l’iPhone 17 Pro si prepara a essere uno dei dispositivi più ambiti del 2025.