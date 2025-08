Ray-Ban Meta: aumentano le vendite grazie all’AI?

Nel settore della tecnologia indossabile, un settore che sembrava destinato a restare relegato a una nicchia sta vivendo una fase di rapida trasformazione. Si tratta degli occhiali intelligenti stanno conquistando una crescente attenzione da parte del pubblico. Tra i protagonisti più evidenti di tale rivoluzione spicca il modello Ray-Ban Meta. L’interesse nei confronti di tali dispositivi si è tradotto in una crescita esponenziale delle vendite. Quest’ultime nella prima metà dell’anno hanno registrato un incremento di oltre tre volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che sottolinea come l’adozione di tecnologie AI applicate all’uso quotidiano sta diventando sempre più appetibile per i consumatori.

Ray-Ban Meta: nuova tendenza in crescita

Dietro a tale slancio non c’è solo l’appeal dei due marchi, ma un cambiamento più profondo. Quest’ultimo è legato all’evoluzione software del prodotto. Anche se l’attuale generazione di occhiali è stata immessa sul mercato nell’ottobre 2023, è soprattutto grazie agli aggiornamenti recenti che la percezione del dispositivo è cambiata. Funzionalità come la traduzione simultanea, rese possibili dall’intelligenza artificiale, hanno conferito agli occhiali una nuova utilità.

Tale successo commerciale ha avuto ripercussioni positive anche sui conti di EssilorLuxottica, la multinazionale che controlla Ray-Ban e Oakley. A tal proposito, Meta continua ad investire nel settore, puntando su nuove collaborazioni e progetti ambiziosi. Dopo l’esperienza con Ray-Ban, è stata annunciata una seconda linea in collaborazione con Oakley, segnale che l’alleanza con EssilorLuxottica è destinata a rafforzarsi.

E non è tutto. Il dominio di Meta, infatti, potrebbe essere messo in discussione. Altri attori tecnologici si stanno preparando ad entrare in tale mercato. Xiaomi, ad esempio, ha già presentato un modello di occhiali smart a basso costo. Mentre anche Google e Apple sono al lavoro su propri dispositivi. Considerando quanto detto, è evidente che gli occhiali intelligenti stanno passando dall’essere curiosità tecnologiche a candidarsi come una delle prossime grandi piattaforme informatiche. Non resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi.