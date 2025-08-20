Mad Skills BMX 2, le acrobazie adrenaliniche arrivano suNintendo Switch

A partire dal 15 agosto, gli utenti Nintendo Switch possono divertirsi con Mad Skills BMX 2. Il titolo di corse permette a tutti i giocatori di prendere il controllo di una BMW per superare gli ostacoli presenti lungo il percorso. L’obiettivo è quello di superare tutti gli avversari e vincere ogni gara.

Le sfide saranno sempre avvincenti considerando che il gioco può vantare una fisica realistica. Bisognerà valutare con attenzione ogni salto e atterraggio per non cadere o perdere velocità. Il titolo mette a disposizione decine di tracciati pensati per essere impegnativi e mai ripetitivi. Inoltre, ogni salto permetterà di completare spettacolari acrobazie e trick.

Non mancheranno anche adrenaliniche sfide contro i boss che renderanno pi variegato il gameplay. I giocatori potranno affrontare Mad Skills BMX 2 sia in singleplayer che con un amico prendendo parte alle corse con un amico in modalità multigiocatore locale.

Scopri Mad Skills BMX 2, guida la tua BMX e supera avversari in sfide adrenaliniche basate su fisica realistica

Gli sviluppatori di Mad Skills BMX 2 sono dei veri e propri esperti del settore e hanno voluto infondere tutta la propria conoscenza in questo gioco. Infatti il titolo è sviluppato dallo studio svedese Turborilla, noto soprattutto per aver realizzato la serie Mad Skills Motocross. L’adattamento per la versione Nintendo Switch è stata realizzata da Ultimate Games S.A.

Il gameplay è volutamente improntato all’immediatezza con una visuale a scorrimento laterale. Le sfide di Mad Skills BMX 2 sono volutamente di stampo arcade per privilegiare la velocità di gioco. Nonostante ciò, la fisica realistica conferisce alle varie biciclette uno stile di guida unico che privilegia l’abilità del giocatore.

Concatenare salti precisi e chiudere acrobazie aeree consentiranno di guadagnare velocità e aggiungere un ulteriore livello di spettacolarità al gioco. I tracciati sempre diversi e le sette BMX presenti permettono un’ampia varietà. Inoltre, ogni bicicletta potrà essere personalizzata così come i piloti, rendendo ogni esperienza unica.