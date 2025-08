Nintendo Switch 2, l’azienda invita a stare attenti al surriscaldamento della console

Le segnalazioni di surriscaldamento delle Nintendo Switch 2 si stanno facendo sempre più intensi. Dopo i primi casi sporadici riscontrati dagli utenti nelle scorse settimane, la situazione si sta facendo sempre più pressante.

Molti più utenti stanno lamentando problemi di surriscaldamento della console nipponica. L’azienda è dovuta intervenire direttamente per cercare di arginare la problematica. Con un post pubblicato sull’account X ufficiale di Nintendo, il colosso giapponese ha rivolto ai giocatori un invito alla prudenza.

Il messaggio, tradotto dal giapponese, recita: “L’utilizzo di Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 in un ambiente caldo potrebbe causare il surriscaldamento delle console. Si prega di utilizzarle in un luogo compreso tra 5 e 35 gradi centigradi poiché la temperatura elevata potrebbe causare malfunzionamenti. Di recente, la temperatura ha superato i 35°C per diversi giorni. Si prega di fare attenzione quando si utilizza il prodotto all’aperto.”.

Nintendo Switch 2 non sopporta il caldo e le alte temperature ambientali rendono più probabile il surriscaldamento della console

気温が高い場所でNintendo SwitchやNintendo Switch 2 を使用すると、本体の温度が高くなることがあります。

故障の原因となる可能性がありますので、5~35℃の場所でご使用ください。 最近は35℃を超える日が続いています。屋外で使用する際はご注意ください。 — 任天堂サポート (@nintendo_cs) August 1, 2025

Sebbene il post si riferisca alle temperature giapponesi, l’avviso di prestare attenzione al caldo vale anche per i giocatori internazionali. Infatti, quando la console si surriscalda, viene mostrato un messaggio di avviso prima che la console entri in protezione.

Gli utenti hanno indicato che dopo tale messaggio, la Nintendo Switch 2 si spegne per consentire alle componenti di raffreddarsi prima di poter essere utilizzata nuovamente. Molti giocatori hanno sperimentato questa situazione sia giocando in modalità portatile, sia con la console collegata alla dock station.

Al momento non si conoscono le cause che comportano il surriscaldamento della Nintendo Switch 2. Anche alcuni modelli della precedente generazione di console sembravano presentare le stesse problematiche, quindi sembra essere una reazione diretta al packaging scelto dal produttore. Le alte temperature estive non aiutano di certo la dissipazione del calore, così come giocare all’aperto e sotto il sole diretto potrebbe far aumentare le temperature in maniera repentina.