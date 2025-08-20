Xiaomi 16 e 16 Pro: fotocamere da 50 MP e video 4K

Negli ultimi giorni si è parlato tanto dello Xiaomi 16 Ultra, ma a quanto pare non sarà l’unico protagonista della nuova serie. Le indiscrezioni iniziano a concentrarsi anche su Xiaomi 16 e 16 Pro, e quello che emerge dipinge un quadro davvero intrigante per chi ama la tecnologia.

Xiaomi 16 Series: sensori da 50 MP e Snapdragon 8 Elite 2

A diffondere i dettagli è il solito, affidabile leaker Digital Chat Station, che non si è risparmiato su un paio di chicche interessanti. Pare che entrambi i modelli monteranno una fotocamera frontale da 50 MP con autofocus, ampio campo visivo e – ciliegina sulla torta – registrazione video in 4K a 60 FPS. Insomma, selfie e vlog pronti a fare invidia a molti top di gamma.

Sul retro, la storia diventa ancora più gustosa. Xiaomi 16 dovrebbe portare una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1.3 pollici, mentre il 16 Pro manterrà la stessa base ma aggiungerà un ultra high dynamic range e un sensore ToF per una profondità di campo ancora più precisa. E non finisce qui: in entrambi i casi ci sarebbe anche un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP, che in alcuni rumor viene descritto come periscopico. Una mossa che, di fatto, potrebbe segnare una nuova era fotografica per Xiaomi, proprio ora che la collaborazione con Leica sembra giunta al capolinea.

E poi c’è un dettaglio che farà felici gli amanti dell’autonomia: lo Xiaomi 16 potrebbe arrivare con una batteria da 7.000 mAh. A questo si aggiunge un display OLED piatto da 6,3 pollici, per chi preferisce un look più classico e compatto.

Sotto il cofano, come già anticipato in altri leak, dovrebbe pulsare il nuovo Snapdragon 8 Elite 2, il chip di punta di Qualcomm. L’arrivo ufficiale? Le voci parlano di settembre, quindi nelle prossime settimane potremmo assistere a un crescendo di anticipazioni e foto rubate.

Se queste specifiche si confermassero, Xiaomi 16 e 16 Pro potrebbero diventare due dei telefoni più chiacchierati del 2025.