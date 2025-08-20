Pebble Time 2: design e funzionalità riviste e migliorate

Dopo essere scomparsa per diverso tempo dalla scena del mercato, parliamo infatti del lontano 2016, Pebble Ha deciso di tornare sul mercato, lanciando dei nuovi prodotti decisamente moderni e all’avanguardia ma caratterizzati da un atteggiamento conservativo in termini di design minimal e pulito, non a caso recentemente abbiamo assistito all’annuncio del nuovo Pebble Time 2, dispositivo interessante ricco di caratteristiche ottime il cui lancio è previsto per dicembre 2025 ad un prezzo di 225 dollari.

Device di punta

Tramite un video su YouTube, dunque il CEO della società ha Mostrato al mondo il nuovo dispositivo che introdurrà caratteristiche è un design davvero raffinato, nello specifico la cornice anteriore, la cassa posteriore e i pulsanti saranno in acciaio inossidabile, Il tutto unito ad un design decisamente più arrotondato con le cornici del display, decisamente più sottili rispetto al passato che delimitano un vetro di protezione molto più piatto in modo da ridurre al minimo i riflessi del dispositivo, in parole povere il dispositivo in questione unisce tutte le caratteristiche degli smartwatch moderni al classico design elegante e minimalista che da sempre caratterizza i prodotti Pebble.

Sono confermate caratteristiche come la retro illuminazione RGB e il fissaggio a vite, specifica alla quale si aggiunge il classico e-paper a 64 colori da 1,5 pollici sensibile al tocco, supporto per cinturini standard da 22 mm con il cardiofrequenzimetro e una durata della batteria a piena carica di ben 30 giorni.

la società si sta preparando ad un lancio globale e il dispositivo sarà disponibile in ben quattro colorazioni, nel frattempo l’azienda si sta impegnando a raccogliere vari feedback da tutta la community in modo da procedere ad un lancio perfetto e privo di intoppi, quest’ultimo rappresenta sicuramente uno step fondamentale dal momento che rappresenterà un grande ritorno sul mercato di un prodotto che era ormai assente da diverso tempo, non rimane dunque che attendere la data indicata sopra per vedere se questo tuffo rappresenterà una mossa vincente oppure meno.