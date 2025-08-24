Apple prepara iOS 18.6.2, aggiornamento piccolo ma tanto atteso

Il debutto di iOS 26 insieme ai nuovi iPhone 17 è ormai vicino, ma Apple non ha dimenticato le versioni precedenti. Secondo indiscrezioni raccolte dal portale 9to5Mac, considerate affidabili, l’azienda sarebbe pronta a distribuire iOS18.6.2, successore diretto dell’update rilasciato solo pochi giorni fa. La build di test avvistata porta il numero 22G100, un chiaro segnale che il lancio potrebbe avvenire già entro la fine di questa settimana.

Bug fix e sicurezza: Apple accelera con iOS 18.6.2

Tradizionalmente, gli aggiornamenti della serie 18.6.x si concentrano su miglioramenti legati alla stabilità e alla sicurezza, piuttosto che su novità evidenti. Apple però ha dimostrato più volte di poter sorprendere con funzionalità inattese. Ne è un esempio iOS 18.6.1, che negli Stati Uniti ha riportato la misurazione dell’ossigeno nel sangue su AppleWatch, funzione rimossa in precedenza per motivi legali. Per questo motivo, anche la nuova versione mantiene alta l’attenzione della community.

Le ragioni che spingono Apple a rilasciare aggiornamenti così ravvicinati non sono state comunicate ufficialmente. Le ipotesi più concrete riguardano patch di sicurezza urgenti o la correzione di bug emersi con l’ultima build. Alcuni utenti hanno segnalato glitch grafici, problemi sporadici con Safari e malfunzionamenti della torcia nelle recenti beta di iOS 26, indizi che potrebbero aver accelerato lo sviluppo di una nuova versione anche per iOS18.

Il lancio, se confermato, permetterebbe agli utenti di iPhone 16 e 15 di ricevere rapidamente correzioni critiche, garantendo una transizione più fluida verso iOS 26 in autunno. Apple ha sempre puntato a mantenere un alto livello di sicurezza su tutte le versioni supportate, e aggiornamenti frequenti come questo rafforzano la reputazione dell’ecosistema come uno dei più protetti del mercato mobile attuale. Insomma, tale strategia resta coerente con il solito modus operandi di Cupertino. Resta ora da vedere se iOS 18.6.2 porterà con sé soltanto miglioramenti tecnici o anche una sorpresa simile a quella introdotta dalla release precedente.