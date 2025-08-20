Iliad, offerta esagerata con 250 GB in 5G ad un prezzo bomba

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’offerta di rete mobile dal costo contenuto ma con tanti giga per navigare senza pensieri, c’è l’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo, infatti, sta al momento proponendo sul proprio sito web l’attivazione di un’offerta che è davvero una bomba. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota con il nome di Iliad Top 250 Plus. Come suggerisce anche il nome, questa offerta include ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare anche in 5G.

Iliad, l’offerta Iliad Top 250 Plus è eccezionale ad un prezzo bomba

L’operatore telefonico Iliad sta proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile che lascia davvero senza parole. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Iliad Top 250 Plus. Con quest’ultima, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese una quantità stratosferica di traffico dati pari a ben 250 GB.

Questi ultimi sono inoltre validi per navigare non solo in 4G, ma anche per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle messo a disposizione degli utenti include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il bundle include poi fino a 25 GB di traffico dati validi per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

Tutto questo si potrà avere ad un costo per il rinnovo estremamente basso pari a soli 9,99 euro al mese. L’offerta in questione è ancora poi più interessante perché include anche minuti illimitati per chiamare fino a 60 destinazioni straniere. Con questa offerta, saranno attivati vari servizi, tra chi l’Hotspot, il servizio di reperibilità Mi Richiami, la segreteria telefonica e nessuno scatto alla risposta. Agli utenti sarà però richiesto un costo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro. Come riporta sul sito Iliad, l’offerta è per sempre e non cambierà nel corso del tempo.