Offerta 5G: Lyca Mobile lancia il piano da 250 GB a prezzo competitivo

Con un’offerta pensata per chi decide di portare il proprio numero a Lyca Mobile, arriva “Portin 5G 250”. Si tratta di un piano che prevede 250GB a soli 11,99€ ogni 30 giorni, ma diamo uno sguardo più nel dettaglio. La proposta include minuti e SMS illimitati, 15,5GB in roaming nell’Unione Europea e la possibilità di navigare alla massima velocità grazie al supporto della rete 5G. L’attivazione è immediata una volta completata la registrazione. Anche se in caso di rifiuto della portabilità, il cliente ha ancora 30 giorni di tempo per ripresentare la richiesta mantenendo attiva l’offerta su un numero provvisorio Lyca.

Lyca Mobile: 5G, VoLTE e utilizzo personale, tutti i dettagli tecnici e legali

Non è richiesta alcuna procedura complicata. Per verificare l’avvenuta attivazione si può semplicemente chiamare il numero *137#. Il piano si rinnova automaticamente ogni mese e richiede credito sufficiente per proseguire senza interruzioni. In caso contrario, il cliente ha fino a 90 giorni per ricaricare e mantenere l’offerta attiva. L’intera operazione d’acquisto deve avvenire tramite carta di credito o di debito valida.

Per accedere alla rete 5G, è indispensabile avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal segnale 5G supportato da Lyca Mobile. In più, la SIM è già predisposta per il servizio VoLTE. Significa che consente di effettuare chiamate vocali tramite la rete 4G, ma anche in questo caso è necessario disporre di uno smartphone abilitato.

Va specificato che l’offerta è esclusivamente destinata a un utilizzo personale e privato, non può essere impiegata per scopi commerciali. È soggetta poi alla Fair Usage Policy per quanto riguarda il roaming. Detto ciò, Lyca Mobile si riserva il diritto di modificare o interrompere l’offerta in qualsiasi momento, purché venga dato un preavviso ragionevole. Tutti i dettagli e le condizioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore consultabili facilmente con pochi click. Qui troverete moltissime altre soluzioni che possono fare più a caso vostro.