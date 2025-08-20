Google Wallet cambia volto: doppio tocco per pagare sui Pixel con Android 16

Con l’arrivo di Android 16, Google sta introducendo sui Pixel un aggiornamento pensato per rendere l’uso di Google Wallet più immediato. Gli utenti ora troveranno all’interno dell’interfaccia, sensibilmente migliorata rispetto a prima, un overlay semi-trasparente che si sovrappone all’app in uso, in modo tale da poter pagare rapidamente senza interrompere le operazioni che si stavano già facendo. È dunque un modo rapido e intuitivo per dare agli utenti la possibilità di pagare in piena tranquillità e con qualunque applicazione già aperta.

Questa scorciatoia era già presente con Android 16, ma fino a poco tempo fa l’azione avviava direttamente l’app, costringendo a un passaggio completo nell’interfaccia principale. Il nuovo sistema, invece, offre un approccio più fluido e discreto.

Come funziona la nuova interfaccia di Google Wallet

L’overlay presenta uno sfondo sfocato con un’animazione NFC e un carosello delle carte di pagamento associate all’account. L’utente può scorrere rapidamente per selezionare una carta diversa da quella predefinita, operazione che in precedenza richiedeva diversi passaggi all’interno dell’app. In basso, un pulsante consente comunque di aprire Google Wallet nella sua versione completa, per chi necessita di funzioni avanzate.

Il principale vantaggio di questa soluzione è la continuità d’uso: dopo la transazione, l’interfaccia si chiude automaticamente, riportando immediatamente all’applicazione aperta in precedenza. Il tutto avviene senza transizioni invasive e con un gesto rapido e intenzionale.

Distribuzione e disponibilità per gli utenti

Secondo le prime segnalazioni, la funzione è stata avvistata su un Pixel 9 Pro Fold con Android 16 e sembra legata all’aggiornamento alla versione 25.31 di Google Wallet e dei Play Services in beta. Al momento, la distribuzione è limitata e non è chiaro quando raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.

Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti nell’ottimizzazione dei pagamenti mobili su Pixel, avvicinando l’esperienza a un modello più immediato e funzionale, e introducendo un gesto che rende l’accesso alle carte più naturale e mirato.