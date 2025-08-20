Vodafone contro TIM e Iliad: le offerte regalano Giga a partire da 6 euro

Vodafone arricchisce il listino estivo con tre proposte che puntano a intercettare diversi profili di utenza, dai clienti di altri operatori ai già abbonati alla rete fissa. Le nuove tariffe, disponibili in questo mese di agosto, offrono 5G, chiamate illimitate e pacchetti dati pensati per esigenze differenti.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi arriva da Iliad e virtuali

La prima proposta è Vodafone 6,99 5G, dedicata a chi proviene da Iliad e da numerosi operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 100 giga in 5G per navigare ogni mese. Una combinazione che unisce prezzo competitivo e buona dotazione di dati, ideale per chi cerca un passaggio al 5G senza costi elevati.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per i clienti fissi

Per chi possiede già un abbonamento di rete fissa con Vodafone, la soluzione è Vodafone Family+ 5G. Questo piano mette a disposizione minuti e SMS illimitati e giga senza limiti in 5G. Un’opzione che consolida la strategia dell’operatore di premiare la fedeltà dei clienti con pacchetti completi e senza restrizioni di traffico.

Vodafone 11,99 5G: più giga con SmartPay

L’ultima novità di agosto è Vodafone 11,99 5G, riservata a chi passa da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. L’offerta include 100 giga in 5G con minuti e messaggi illimitati. Attivando il servizio SmartPay — che consente la ricarica automatica dal conto corrente senza costi aggiuntivi — il pacchetto dati sale a 150 giga mensili. Un incentivo pensato per chi vuole sfruttare di più la rete veloce di Vodafone, senza preoccuparsi di ricaricare manualmente.

Con queste proposte, l’operatore mira a rafforzare la propria posizione nel mercato mobile offrendo prezzi diversificati, 5G incluso e pacchetti completi. Un ventaglio di soluzioni che copre sia chi vuole cambiare gestore sia chi desidera valorizzare il proprio contratto fisso con vantaggi aggiuntivi. La scelta dunque è davvero varia, bisogna solo capire cosa desiderate.