NewsOperatori TelefoniciVodafone

Vodafone contro TIM e Iliad: le offerte regalano Giga a partire da 6 euro

Con le nuove offerte di Vodafone, c'è tanta qualità ma allo stesso tempo anche tanta quantità per quanto riguarda i contenuti.

scritto da Felice Galluccio
Vodafone

Vodafone arricchisce il listino estivo con tre proposte che puntano a intercettare diversi profili di utenza, dai clienti di altri operatori ai già abbonati alla rete fissa. Le nuove tariffe, disponibili in questo mese di agosto, offrono 5G, chiamate illimitate e pacchetti dati pensati per esigenze differenti.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi arriva da Iliad e virtuali

La prima proposta è Vodafone 6,99 5G, dedicata a chi proviene da Iliad e da numerosi operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 100 giga in 5G per navigare ogni mese. Una combinazione che unisce prezzo competitivo e buona dotazione di dati, ideale per chi cerca un passaggio al 5G senza costi elevati.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per i clienti fissi

Per chi possiede già un abbonamento di rete fissa con Vodafone, la soluzione è Vodafone Family+ 5G. Questo piano mette a disposizione minuti e SMS illimitati e giga senza limiti in 5G. Un’opzione che consolida la strategia dell’operatore di premiare la fedeltà dei clienti con pacchetti completi e senza restrizioni di traffico.

Vodafone 11,99 5G: più giga con SmartPay

L’ultima novità di agosto è Vodafone 11,99 5G, riservata a chi passa da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. L’offerta include 100 giga in 5G con minuti e messaggi illimitati. Attivando il servizio SmartPay — che consente la ricarica automatica dal conto corrente senza costi aggiuntivi — il pacchetto dati sale a 150 giga mensili. Un incentivo pensato per chi vuole sfruttare di più la rete veloce di Vodafone, senza preoccuparsi di ricaricare manualmente.

Con queste proposte, l’operatore mira a rafforzare la propria posizione nel mercato mobile offrendo prezzi diversificati, 5G incluso e pacchetti completi. Un ventaglio di soluzioni che copre sia chi vuole cambiare gestore sia chi desidera valorizzare il proprio contratto fisso con vantaggi aggiuntivi. La scelta dunque è davvero varia, bisogna solo capire cosa desiderate.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!