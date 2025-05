Google ha deciso di alzare il livello di sicurezza per gli utenti di Google Wallet. Sono state introdotte una serie di novità che vogliono proteggere meglio i dati sensibili contenuti nell’app. Nel 2024, il colosso di Mountain View aveva inserito una misura che richiedeva la verifica dell’identità subito dopo lo sblocco del dispositivo per effettuare pagamenti. Adesso inveve, sembra che Google stia estendendo questa protezione. Si include infatti anche il momento in cui si apre l’app. In passato, era diverso. Se l’utente cercava di aprire Google Wallet dopo che erano passati più di tre minuti dallo sblocco del telefono, compariva un avviso che richiedeva la verifica dell’identità. Solo in questo modo si poteva proseguire. In pratica, oltre il limite dei tre minuti, il sistema disabilitava le transazioni tap-to-pay. Costringendo così l’utente a confermare la propria identità tramite PIN, sequenza, impronta digitale o riconoscimento facciale.

La nuova schermata di autenticazione dell’app di Google

Per una maggiore sicurezza, Google sta testando una funzionalità che obbliga l’autenticazione per accedere anche alla schermata principale di Google Wallet. Dopo il limite dei tre minuti, l’utente non potrà visualizzare neanche il carosello delle carte e dei pass senza aver prima completato il processo di verifica. L’interfaccia ora mostra una schermata introduttiva con il logo dell’app e un messaggio di autenticazione che invita a verificare l’identità. Sebbene in alcune versioni più vecchie possa ancora comparire il prompt nella parte superiore, questa nuova schermata a schermo intero sta diventando sempre più diffusa. La misura è attualmente in fase di distribuzione con la versione 25.18 di Google Wallet, sia sui dispositivi Google Pixel che sui Galaxy di Samsung.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione crescente alla sicurezza dei dati digitali. Google Wallet ospita infatti una quantità sempre maggiore di informazioni sensibili, dai documenti di identità ai passaporti, dalle carte di credito a dati medici e altro ancora. Pertanto, evitare che chiunque abbia accesso a un telefono sbloccato possa visualizzare o utilizzare tali informazioni diventa una priorità per Google.